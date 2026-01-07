L’Iglesias ha conquistato la 34ª Coppa Capodanno per giovanissimi, superata nettamente in finale 4 a 0 la Marco Cullurgioni Giba

L’Iglesias ha conquistato la 34ª Coppa Capodanno per giovanissimi, superando nettamente in finale 4 a 0 la Marco Cullurgioni Giba, sul terreno di gioco del Comunale Nuovo Puggioni di Carloforte. L’intera fase finale della manifestazione, è stata organizzata dalla delegazione della FIGC Lega Nazionale Dilettanti di Carbonia Iglesias, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Carloforte e la società del Carloforte.

La finale, disturbata da una leggera pioggia per tutto l’arco dei 70 minuti regolamentari, è stata dominata dalla squadra allenata da Giovanni Pani che l’ha sbloccata già al 7′ del primo tempo con Marco Perseu, autore di un diagonale che ha superato imparabilmente il portiere della Marco Cullurgioni Giba. La squadra di Nicola Demontis ha cercato di imbastire une reazione ma allo scadere del primo tempo l’Iglesias ha raddoppiato con Nicolò Lebiu, autore di un gran colpo di testa su azione da calcio d’angolo.

Nel secondo tempo la Marco Cullurgioni Giba è cresciuta e in un paio di occasioni è andata vicina al goal che avrebbe riaperto la partita, ma al 50′ l’Iglesias l’ha chiusa definitivamente con il terzo goal, autore ancora Marco Perseu. E allo scadere il quarto goal della squadra rossoblù, messo a segno da Manuel Madeddu, ha fissato il risultato sul definitivo 4 a 0.

L’Iglesias, dopo la 62ª Coppa Santa Barbara con gli allievi, ha conquistato così anche la 34ª Coppa Capodanno con i giovanissimi, in una stagione straordinaria per il movimento calcistico rossoblù, protagonista anche con la prima squadra nel campionato di Eccellenza regionale.

In serata le squadre si sono trasferite nel salone Ex-Me di via via XX Settembre, per la cerimonia di premiazione, svoltasi alla presenza del sindaco Stefano Rombi e dei familiari dell’indimenticabile cavaliere Pietro Puggioni, già presidente del Carloforte e dirigente federale, al quale è stata dedicata la 34ª edizione della Coppa Capodanno.

Oltre alle due squadre finaliste (premio consegnati dal sindaco di Carloforte Stefano Rombi e dall’assessore dei Trasporti Gianluigi Penco), cono stati premiati i migliori calciatori delle due squadre, Marco Perseu per l’Iglesias e Nicola Brai per la Marco Cullurgioni Giba (premi consegnati da Loredana Mura e Carlo Scontus, rispettivamente segretaria della delegazione FIGC LND di Carbonia Iglesias e responsabile regionale dell’attività di base); la terna arbitrale diretta da Alessia Nuvoli, assistenti di linea Edoardo Curreli e Sergio Aresu (premi consegnati dai familiari di Pietro Puggioni). I familiari hanno consegnato il “Trofeo Pietro Puggioni” all’Iglesias e il vice delegato della delegazione FIGC LND di Carbonia Iglesias Salvatore Anedda, ha consegnato ìuna targa di ringraziamento al sindaco Stefano Rombi, ai familiari di Pietro Puggioni e alla società Carloforte.