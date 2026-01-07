La leggera pioggia non ha fermato il programma dei festeggiamenti per l’Epifania, martedì 6 gennaio, a Carbonia, organizzato dal comune di Carbonia, dalla Pro Loco e dall’associazione Le Simpatiche Canaglie. La mattinata è iniziata alle 10.00 con la partenza da Piazza Ciusa, con le Befane in moto, il Trenino Thomas, la Mascotte Disney e gli Sbandieratori; intorno alle 11.00 l’arrivo in piazza Roma, con Spiderman, musica e intrattenimento con Dj Salvatore Carrus e la premiazione delle Befane. Gran finale, attesissimo, con la discesa della Befana dalla Torre Civica, dall’altezza di ben 28 metri, che ha tenuto concentrati tutti i presenti per alcuni minuti, in attesa dell’arrivo sulla piazza Roma. Gran finale con la consegna di un migliaio di calze piene di dolci a tutti i bambini.