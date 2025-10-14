15 October, 2025
Sport

Sono state premiate ieri, a Carbonia, le società che hanno vinto i campionati provinciali di calcio 2024/2025

Sono state premiate ieri, nella sala consiliare, a Carbonia, le società che hanno vinto i campionati provinciali di calcio 2024/2025, alla presenza del presidente regionale della Lega nazionale dilettanti, Gianni Cadoni, del delegato provinciale Renato Serra e dell’assessora dello Sport del comune di Carbonia, Giorgia Meli.

A ricevere i riconoscimenti, coppe e targhe, sono state: ASD Villaperuccio 2024, campione provinciale del girone A di Terza categoria; APD Carloforte Calcio, campione provinciale Sllievi “Under 17”; APD Carloforte Calcio, campione provinciale Giovanissimi “Under 15”.

Coppa disciplina: Terza categoria, girone A, ASD Villaperuccio 2024; Campionato provinciale Allievi “Under 17” Polisportiva Villamassargia; Campionato provinciale Giovanissimi “Under 15” Iglesias Calcio.

Le vincenti della 61ª Coppa Santa Barbara, Iglesias Calcio, della 33ª Coppa Capodanno, Marco Cullurgioni Giba, e dell’attività di base, distintesi nelle categorie Esordienti, Pulcini, Piccoli amici e Primi calci, sono state premiate sui campi di gioco.

Nel corso della serata, è stato presentato anche il girone C del campionato di Terza categoria 2025/2026.

Vediamo l’intervista realizzata con il presidente regionale della Lega nazionale dilettanti, Gianni Cadoni.

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

