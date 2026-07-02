Renato Serra lascia definitivamente l’incarico di delegato provinciale della FIGC di Carbonia-Iglesias, gli subentra Salvatore Anedda

Renato Serra lascia definitivamente l’incarico di delegato provinciale della FIGC di Carbonia-Iglesias. Ha annunciato la sua decisione con un messaggio di saluto che riportiamo integralmente.

«Non avrei mai immaginato dopo 39 anni di attività svolta nella FIGC, di cui 29 in qualità di responsabile della delegazione di Carbonia-Iglesias, di riaccettare, dopo cinque anni, lo stesso incarico per altre due stagioni sportive, comprendente, dopo 40 anni, il trasferimento della propria sede da viale Arsia 108 a via Liguria 27, a Carbonia.

Subentra in qualità di delegato provinciale il dr. Salvatore Anedda, noto assicuratore del territorio, sotto la sua guida e dei suoi collaboratori la delegazione continuerà ad avere un ruolo di primo piano nel panorama calcistico del Sulcis Iglesiente e della Sardegna.

Con il termine della stagione sportiva 2025-2026, alla soglia dei 78 anni, lascio per la seconda volta questo prestigioso e impegnativo incarico svolto a favore del calcio dilettantistico e, soprattutto giovanile, del Sulcis Iglesiente.

Nel lasciare l’incarico, mi piace doveroso rivolgere un doveroso ringraziamento a tutti i componenti volontari: al vice delegato dottor Salvatore Anedda, alla segretaria Loredana Mura, al responsabile dell’attività di base Carlo Scontus, al componente per il calcio a cinque Cesare Acca, al componente Maurizio Madeddu, al componente per il prezioso supporto alla giustizia sportiva Gianni Reina, al giudice sportivo avvocato Alessandro Sini, al sostituto giudice sportivo avvocato Francesco Murroni, alla sostituto giudice sportivo dottoressa Erika Pitzalis, che hanno prestato il loro tempo, sino al termine di questa stagione sportiva, a favore dell’attività calcistica di competenza, demandata dal Comitato regionale Sardegna alla nostra delegazione provinciale.

Un cordiale saluto ai presidenti, ai dirigenti, ai tecnici e agli atleti di tutte le società affiliate della giurisdizione della delegazione.

Invio un cordiale saluto al presidente Gianni Cadoni, alla segretaria e ai consiglieri , unitamente a tutti i dipendenti e collaboratori del Comitato regionale Sardegna;

ai delegati e collaboratori delle delegazioni provinciali della Sardegna;

al coordinatore regionale del Settore giovanile e scolastico e i suoi collaboratori;

al presidente e al direttivo del Comitato regionale arbitri Sardegna e al presidente e al direttivo della sezione di Carbonia, unitamente a tutti gli arbitri;

al presidente regionale, unitamente a tutti i collaboratori dell’associazione italiana allenatori di calcio;

Agli organi di stampa regionale e locale ed a quanti, anche in questi ultimi anni hanno collaborato con la delegazione provinciale sulla comunicazione del nostro calcio.»

Grazie

Renato Serra