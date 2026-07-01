È entrato nel vivo il progetto sperimentale dedicato al recupero delle attrezzature da pesca perse in mare, finanziato nell’ambito del Programma FEAMPA Italia 2021-2027, Azione 1, per il miglioramento dello stato ambientale delle acque attraverso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti marini. Il progetto è promosso dalla capofila Coldiretti Cagliari, insieme a Uecoop Sardegna, alle cooperative di pesca Luna Crescente, Audace, Cavalluccio Marino e Il Pesce Azzurro, oltre alla collaborazione del comune di Teulada, della società di sommozzatori F.D.S. Lavori Marittimi, impegnata nelle attività subacquee e di Ecoserdiana per le operazioni di smaltimento.

Le attività operative sono state precedute da una fase di monitoraggio e mappatura dei fondali, effettuata attraverso sistemi di rilevamento subacqueo che ha consentito di individuare le aree interessate dalla presenza di attrezzature da pesca disperse e di altri rifiuti marini nelle acque antistanti le coste del Sulcis.

Il progetto sperimentale, che coinvolge cinque imbarcazioni professionali e si svilupperà nell’arco di sette giornate operative, punta al recupero delle attrezzature da pesca perse sui fondali marini, con l’obiettivo di contribuire alla tutela degli ecosistemi, alla salvaguardia della biodiversità e alla valorizzazione delle risorse ambientali e ittiche del territorio. Le cosiddette “reti fantasma” rappresentano, infatti, una delle principali minacce per l’ambiente marino e l’obiettivo del progetto è contribuire concretamente al recupero ambientale delle aree marine interessate dalle attività di pesca, favorendo l’incremento della biodiversità, della biomassa delle specie ittiche e la valorizzazione del patrimonio ambientale e turistico del territorio.