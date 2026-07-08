Giovedì 9 luglio 2026, alle ore 20.00, dalla spiaggia di Maladroxia partirà la Rassegna “Concerti al Tramonto” prodotta dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” grazie alla collaborazione con la Scuola Civica di Musica “Don Tore Armeni” di Sant’Antioco-San Giovanni Suergiu (diretta dal maestro Claudio Corrias) e con il Comune di Sant’Antioco.

Il primo evento prevede il concerto “Moderne Sonorità – Itinerari musicali popolari tra memoria e innovazione” che intreccia musica popolare e tradizione per rendere omaggio alla memoria storica e culturale dei popoli del Mediterraneo.

Un appuntamento che si propone di restituire voce e dignità artistica al patrimonio dei canti e delle musiche che hanno accompagnato per secoli la vita delle comunità mediterranee, dai canti popolari sardi alle ballate siciliane, dalle sonorità calabresi alle tarantelle campane. Un mosaico sonoro che racconta, attraverso melodie e lingue diverse, una storia condivisa di lavoro, fede, amore e resistenza culturale.

Protagonisti della serata saranno Manuela Ragusa (voce e strumenti tradizionali) e Mario Pierno (chitarra), un duo cameristico che interpreterà celebri melodie del repertorio tradizionale, popolare, moderno e contemporaneo, con particolare attenzione ai linguaggi musicali di Sardegna, Sicilia, Calabria e Campania.

Le composizioni saranno proposte in forma colta e cameristica, attraverso una formula esecutiva capace di restituire un effetto timbrico d’insieme di particolare suggestione, dove la voce e la chitarra dialogano per dare nuova vita a canti che affondano le radici nella memoria popolare, senza tradirne l’anima originaria.

Il concerto si inserisce nel progetto “Suoni e Voci per l’Isola”, volto alla valorizzazione e diffusione della musica dal vivo in Sardegna nel 2026, ed è realizzato grazie al contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla Pubblica Istruzione e Spettacolo, con la compartecipazione finanziaria della Scuola Civica di Musica “Don Tore Armeni” di Sant’Antioco-San Giovanni Suergiu e del Comune di Sant’Antioco. La collaborazione artistica è a cura di Salvatore Svezia e le fasi di produzione sono curate da Maria Elena Garau.

L’ingresso è libero e gratuito.

Un’occasione unica per riscoprire la storia di alcuni popoli del Mediterraneo attraverso linguaggi artistici che si intrecciano, si completano e si fanno portavoce di un’identità che continua a rinnovarsi.

I prossimi appuntamento sono previsti il 14 luglio alla Torre Cannai con il concerto “Intrecci Musicali”. tenuto dai percussionisti Francesco Ciminiello e Matteo Simone Musio, ed il 4 agosto nella Spiaggia di Cala Sapone con il Concerto “Moderne Sonorità” tenuto da Federica Urracci alla voce e Alessio Sanna al pianoforte.