“Abettendì su Messia” – Due appuntamenti musicali a Tratalias per vivere l’attesa del Natale

L’Associazione Gruppo Folk Maria Munserrada, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio della Regione Autonoma della Sardegna, la collaborazione della Parrocchia di

S.M. di Monserrat e il patrocinio del comune di Tratalias, presenta “Abettendì su Messia”, un progetto culturale e musicale articolato in due manifestazioni pensate per

accompagnare la comunità nel cammino verso il Natale.

Si parte il 13 dicembre alle ore 20.00 nella Chiesa di Santa Maria di Monserrato, Tratalias, con il concerto “Sacred Sound” – Karrk’y Ensemble.

Un viaggio sonoro suggestivo e meditativo con il Karrk’y Ensemble, formato da cinque docenti del Conservatorio “G. P. da Palestrina” di Cagliari:

– Mario Frezzato – oboe/corno inglese

– Enrico Silvestri – clarinetto/clarinetto basso

– Gabriele Marangoni – fisarmonica/harmonium

– Francesca Cavallo – arpa

– Francesco Ciminiello – vibrafono/percussioni

In programma musiche di Georges Ivanovič Gurdjieff e Thomas De Hartmann, per un affascinante percorso tra canti etnici, danze dervisci e inni sacri: un incontro musicale tra Oriente e Occidente, dove il Suono diventa ponte spirituale e strumento di meditazione.

Si proseguirà con l’ultimo appuntamento il 20 dicembre, alle ore 19.00, sempre nella Chiesa di Santa Maria di Monserrato, Tratalias con il concerto corale comunitario.

Una serata dedicata alla coralità e alle tradizioni musicali del territorio, con la partecipazione di:

– Coro bambini della Parrocchia Santa Maria di Monserrato

– Coro “I Cantori de la Val di Fumane”

– Corale di Senis

– Coro Gruppo Folk Maria Munserrada di Tratalias

– Le launeddas del maestro Stefano Castello

Un momento di condivisione, musica e identità, in un clima di attesa e festa.

L’Ingresso è libero ad entrambe le manifestazioni.