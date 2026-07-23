Dal 28 luglio al 3 agosto, a Bacu Abis, torna la Sagra di Santa Barbara – “Festa Manna”, giunta alla sua 68ª edizione

Dal 28 luglio al 3 agosto 2026 Bacu Abis ospiterà la Sagra di Santa Barbara – 68ª Edizione “Festa Manna”, manifestazione dedicata alla storia, alle tradizioni e all’identità della comunità mineraria.

Organizzata dall’associazione culturale Santa Barbara V.M. Bacu Abis, la manifestazione proporrà sette giornate di attività diffuse negli spazi della località, permettendo ai visitatori di conoscere direttamente i luoghi, i racconti e i saperi del territorio.

Il programma comprenderà esperienze di lavorazione dell’artigianato artistico locale, con il coinvolgimento di operatori dei settori dei metalli, del tessile, della ceramica e del legno.

Saranno inoltre proposte attività partecipative dedicate alla preparazione e alla conoscenza dei prodotti enogastronomici tradizionali.

Particolare rilievo avranno i percorsi culturali “Bacu Abis – Viaggio nella memoria mineraria” e “Bacu Abis: passato, presente e futuro”, costruiti attraverso testimonianze, immagini, documenti, racconti e paesaggi sonori. I partecipanti saranno chiamati a interagire e a contribuire con ricordi, esperienze e riflessioni sulla storia della località.

Saranno presenti anche esperienze dedicate alla cultura e alla socialità popolare e attività narrative e creative rivolte a bambini e famiglie.

Gli appuntamenti esperienziali saranno accompagnati dal programma musicale e di spettacolo, che comprenderà il concerto del gruppo “Tieni Il Tempo – 883 & Max Pezzali Tribute” e lo spettacolo pirotecnico conclusivo.

“Festa Manna” nasce con l’obiettivo di valorizzare Bacu Abis e il Sulcis Iglesiente come destinazioni di turismo culturale ed esperienziale, sostenendo contemporaneamente gli artigiani, i produttori, gli operatori culturali e le attività economiche del territorio.