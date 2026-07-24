Portoscuso, il mare incontra il Campidano: sul lungomare va in scena la Sagra della Pecora

Portoscuso si prepara ad accogliere un appuntamento che unisce gastronomia, cultura e musica. Sabato 25 luglio, a partire dalle ore 20.00, il suggestivo Lungomare Cristoforo Colombo farà da cornice alla Sagra della Pecora, iniziativa nata nell’ambito del progetto”Tradizioni a Confronto”, promosso dal Comitato Vergine d’Itria di Portoscuso e dal Gruppo Folk Santu Juanni di Pabillonis.

La scelta di dedicare una manifestazione alla pecora in un paese di mare non è casuale. L’obiettivo è raccontare l’incontro tra due anime dell’Isola: quella marinara di Portoscuso e quella agropastorale del Campidano. Il mare e l’entroterra non sono realtà separate, ma parti della stessa storia, unite da usanze, cultura e valori tramandati nel tempo. È questo lo spirito di “Tradizioni a Confronto”: creare un legame tra comunità diverse attraverso la cucina, la musica e la condivisione.

Protagonista dell’evento sarà la pecora, preparata secondo le più antiche ricette campidanesi. Ai fornelli ci saranno abili cuochi provenienti da Pabillonis, custodi di un sapere gastronomico tramandato da generazioni, che proporranno piatti realizzati con esperienza e passione.

Il menù sarà un viaggio nei sapori più autentici della cucina sarda: gnocchetti sardi al sugo di pecora e pecorino, pecora in cappotto e pecora in umido con erbe spontanee, accompagnati da pane, una fresca fetta di anguria e un buon bicchiere di vino rosso. Una proposta gastronomica che racconta la memoria e l’identità di un territorio attraverso ricette semplici e genuine.

Ad arricchire il programma sarà la musica. A cura del Comune di Portoscuso, sul palco allestito sul lungomare si esibirà in concerto Claudia Aru, una delle voci più apprezzate del panorama musicale sardo. La sua esibizione accompagnerà l’iniziativa con uno spettacolo capace di coinvolgere il pubblico e completare una festa dedicata ai sapori, alla musica e alla cultura.

Con il mare a fare da sfondo, il profumo delle pietanze e le note della musica dal vivo, la Sagra della Pecora sarà un’occasione per incontrarsi, stare insieme e vivere un momento di autentica convivialità.

L’invito è rivolto ai cittadini di Portoscuso, ai visitatori e ai tanti turisti che scelgono il Sulcis e la nostra Isola per le loro vacanze. Partecipare significa vivere un’esperienza che va oltre la semplice degustazione: una serata sul mare, tra buon cibo, musica e l’;atmosfera unica delle feste popolari.

L’appuntamento è per sabato 25 luglio, dalle ore 20.00, sul Lungomare Cristoforo Colombo di Portoscuso.

Una tavola imbandita con i sapori della cucina campidanese, il fascino del mare al tramonto, il concerto di Claudia Aru e il calore dell’accoglienza accompagneranno una manifestazione nata per far incontrare persone, storie e territori. Perché le tradizioni continuano a vivere soprattutto quando vengono condivise.