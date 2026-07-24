I Tramonti di Porto Flavia – Il 26 luglio il Duo Palmas-Vardeu protagonista con “Sighida”

Prosegue domenica 26 luglio, alle 20.30, la decima edizione de “I Tramonti di Porto Flavia”, l’anteprima estiva del Festival Internazionale di Musica da Camera organizzata dall’Associazione Anton Stadler ETS con la direzione artistica di Fabio Furia, bandoneonista e compositore. Dopo il successo dell’appuntamento inaugurale, il suggestivo piazzale d’ingresso dell’Area Mineraria di Porto Flavia, affacciato sul mare e sul maestoso Pan di Zucchero, ospiterà il concerto “Sighida”, un intenso dialogo musicale tra due straordinari interpreti della tradizione sarda: Mauro Palmas, alla mandola e al liuto cantabile, e Giacomo Vardeu, all’organetto.

“Sighida” – parola che in lingua sarda richiama il concetto di continuità, di filo che unisce – è un progetto musicale che intreccia memoria e contemporaneità, dando vita a un percorso sonoro in cui la musica popolare della Sardegna si apre a nuove suggestioni espressive. Il dialogo tra gli strumenti diventa racconto, evocazione e ricerca, in un repertorio che affonda le radici nella tradizione ma guarda con sensibilità al presente.

Mauro Palmas è una delle figure più autorevoli della musica tradizionale sarda e mediterranea. Compositore, ricercatore e polistrumentista, nel corso della sua carriera ha collaborato con alcuni dei più importanti artisti della scena nazionale e internazionale, contribuendo in maniera determinante alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio musicale dell’isola. Al suo fianco, Giacomo Vardeu rappresenta una delle espressioni più interessanti della nuova generazione di musicisti sardi, capace di coniugare tecnica, sensibilità interpretativa e profondo legame con le proprie radici.

Il concerto del Duo Palmas-Vardeu è quindi un viaggio nelle sonorità della Sardegna più autentica, capace di parlare un linguaggio universale e di emozionare pubblici diversi. In un luogo straordinario come Porto Flavia, ogni nota acquista un significato ancora più intenso.

Al termine dello spettacolo, il pubblico potrà partecipare ad una degustazione enogastronomica, inclusa nel costo del biglietto, per concludere la serata all’insegna dei sapori e delle eccellenze locali.