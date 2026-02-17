Carnevale oltre le sbarre: questa mattina la voce di Claudia Aru ha riportato il sorriso a Uta con il progetto “Liberi dentro per crescere fuori”

Questa mattina all’interno della Casa Circondariale di Uta si sono viste principesse, Hulk in miniatura, piccoli uomini ragno, Batman, zebre e altre maschere ancora. I minori, con i papà in regime di detenzione, hanno potuto partecipare alla Festa di Carnevale dedicata alle persone recluse e alle loro famiglie, un appuntamento che trasforma lo spazio detentivo in un luogo di incontro, musica e rinascita affettiva.

L’iniziativa rientra tra le azioni cardine di Liberi dentro per crescere fuori, il progetto quadriennale selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Dalle 10.30 alle 12.30, lo spirito del Carnevale ha valicato le mura del carcere grazie alla presenza carismatica della cantante Claudia Aru, che con la sua musica ha saputo creare un ponte emotivo tra padri e figli: «Credo molto nella capacità dell’essere umano di cambiare. L’arte è lo strumento più efficace per capire che la vita, nonostante tutte le difficoltà, è meravigliosa e vale la pena viverla alla ricerca della sua bellezza».

L’evento, coordinato dalla cooperativa sociale Exmé & Affini, ha permesso a genitori e bambini di vivere momenti di semi-normalità, essenziali per contrastare lo stigma sociale e il trauma della separazione. «La finalità principale è garantire ai figli dei detenuti il diritto alla relazione in un ambiente più umano e inclusivo», sottolinea Ugo Bressanello, evidenziando come queste attività siano fondamentali per potenziare il legame affettivo e favorire lo sviluppo di resilienza nei minori. Attraverso l’ironia e la partecipazione collettiva, la festa ha dimostrato come la bellezza e l’arte possano farsi strumenti di pedagogia sociale anche nei contesti più marginali.

Oltre a Exmé & Affini, il progetto Liberi dentro per crescere fuori vede impegnata una rete di partenariato d’eccellenza composta dalla capofila Elan insieme a Panta Rei Sardegna, Solidarietà Consorzio, Casa delle Stelle, la Direzione del carcere di Uta, l’Uiepe, il comune di Cagliari, l’associazione Prohairesis e Aragorn S.r.l.. Questo sistema integrato di interventi multidimensionali continuerà ad affiancare le famiglie per trasformare il tempo della pena in un percorso di crescita e integrazione reale.