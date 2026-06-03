E’ stata presentata questo pomeriggio, a Carbonia, la 20ª edizione della Fiera “Il Sulcis Iglesiente espone”

E’ stata presentata questo pomeriggio, nella sala polifunzionale del comune di Carbonia, la 20ª edizione della Fiera “Il Sulcis Iglesiente espone”, in programma sabato 6 e domenica 7 giugno. Erano presenti il presidente del Consorzio Fieristico Sulcitano Mauro De Sanctis, il sindaco Pietro Morittu, il vice sindaco e assessore delle Attività produttive Michele Stivaletta ed il direttore artistico Giuliano Marongiu.

La Fiera verrà inaugurata sabato 6 giugno, alle 19.30, in presenza di Uccio De Santis, Los Locos e delle autorità civili in piazza Roma. Presenterà Giuliano Marongiu. L’inaugurazione verrà preceduta dall’esibizione di combattimento di scherma storica a cura dell’ASD Iscola Castellana e dal battesimo della sella a cura dell’ASD Meurreddus di Andrea Locci di San Giovanni Suergiu. Alle 21.15 è in programma l’sibizione dl comico Uccio De Santis, che sarà seguita dal concerto dei Los Locos.

Domenica 7 giugno, alle 18.00, il battesimo della sella e il raduno dei gruppi folk in piazza Roma, presentato da Giuliano Marongiu. Alle 18.30 sfilata dei gruppi folk lungo le strade della fiera, alle 19.30 il Ballutundu da record in piazza Roma e l’esibizione dei gruppi folk; alle 20.30, infine, esibizione musicale di Giuliano Marongiu, Roberto Tangianu alle launeddas e Peppino Bande all’organetto. Alle 22.00 il concerto di Michele Zarrillo.

Per tutta la durata della fiera saranno aperti gli stand degli espositori.

Vediamo ora le interviste realizzate con il presidente del Consorzio Fieristico Sulcitano Mauro De Sanctis e il vice sindaco e assessore delle Attività produttive Michele Stivaletta.

Mauro De Sanctis Michele Stivaletta