Giornata durissima sul fronte degli incendi a Carbonia, il ringraziamento del sindaco Pietro Morittu a tutti coloro che hanno operato senza sosta e con grande professionalità

Giornata durissima sul fronte degli incendi a Carbonia. Ben quattro quelli sviluppatisi nel pomeriggio. Il Corpo forestale è intervenuto con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Iglesias su un incendio in località Medau Is Fonnesus, in località Campu Frassolis e in località Corongiu. Sul posto è intervenuto anche l’elicottero della base operativa di Pula e ha coordinato le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della stazione forestale di Carbonia. Un elicottero proveniente dalla base operativa di Pula è intervenuto in località Is Pireddas. La situazione si è aggravata e si sono resi necessari anche altri mezzi aerei, l’elicottero della base operativa di Villasalto, 2 Canadair e l’elicottero dell’E. I. Lima 12.

«La giornata di oggi è stata particolarmente difficile per il nostro territorio comunale – ha scritto in serata in un post il sindaco Pietro Morittu -. Siamo stati impegnati contemporaneamente su quattro distinti fronti di incendio, una situazione di estrema complessità che ha richiesto il massimo impegno da parte di tutti. Fortunatamente, il peggio è ormai passato e le operazioni sono proseguite con le necessarie attività di bonifica. Fondamentale è stato il supporto aereo: due Canadair e due elicotteri hanno svolto un lavoro straordinario, risultando decisivi nelle fasi più critiche dell’emergenza. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini che hanno operato senza sosta e con grande professionalità. Un grazie alla Prefettura, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile regionale e territoriale, alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia Locale e a tutte le squadre impegnate sul campo, che hanno collaborato con grande spirito di squadra e senso del dovere.»

«Durante l’emergenza è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) in tutte le sue funzioni, garantendo il coordinamento delle attività e il supporto necessario alla popolazione – ha aggiunto Pietro Morittu -. Sono stati prestati soccorsi e assistenza alle persone che hanno vissuto momenti di grande paura e ore drammatiche, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale la capacità di risposta e la collaborazione tra tutte le strutture coinvolte. Affrontare quattro incendi in poche ore mette a dura prova uomini, mezzi e organizzazione. Ancora una volta, però, la sinergia tra le Istituzioni e le forze operative ha dimostrato l’importanza di lavorare insieme per tutelare il territorio e garantire la sicurezza della comunità. A nome mio e dell’intera comunità che rappresento esprimo la più sincera gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito con competenza, sacrificio e dedizione ad affrontare questa difficile emergenza. Il vostro lavoro è motivo di orgoglio per tutto il territorio.