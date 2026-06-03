Al Festival internazionale DiVerso di Uta va in scena la storia di “Angelina” di Ciriaco Offeddu

Sabato 6 giugno 2026, presso il Centro Sociale Argiolas Mannas di Uta, un connubio tra recitazione, musica e riflessione istituzionale per la XI Rassegna Itinerari Musicali, Letterari e Storici dell’Identità.

Prosegue il viaggio itinerante del Festival Internazionale DiVerso, inserito nella cornice della XI Rassegna Itinerari Musicali, Letterari e Storici dell’Identità 2026, che quest’anno pone al centro del proprio percorso tematico le “Storie di donne coraggiose”. Il prossimo atteso appuntamento si terrà sabato 6 giugno 2026, a partire dalle ore 17.30, a Uta, presso il Centro Sociale Argiolas Mannas (Biblioteca Comunale, via Argiolas Mannas).

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale “La Casa Rosa”, in stretta sinergia con la Biblioteca di Uta e la Cooperativa COMES, l’ente che gestisce con eccellenza i

servizi bibliotecari comunali. La manifestazione gode del patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Uta e della Consulta delle Donne di Uta, e si avvale della collaborazione di prestigiose rassegne letterarie tra cui “Il Maggio dei Libri”, “Aperitivo con l’autore” e “Giugno con l’autore”.

Il focus della serata sarà incentrato sul potente e profondo romanzo “Angelina” (edito Bompiani), scritto da Ciriaco Offeddu, la cui straordinaria presenza in sala rappresenterà il cuore pulsante dell’incontro.