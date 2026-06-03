Convegno sul Reggio Emilia Approach con Nicola Barbieri: un modello educativo italiano che conquista l’attenzione internazionale

Venerdì 5 giugno 2026, dalle ore 17.00 alle 19.30, presso il Polo Didattico San Domenico di Carbonia, si terrà un convegno dedicato al Reggio Emilia Approach, uno dei modelli pedagogici italiani più riconosciuti e studiati a livello internazionale.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di approfondimento sul valore educativo dellaì pedagogia dell’infanzia sviluppata a Reggio Emilia, fondata sull’ascolto del bambino, sulla partecipazione attiva, sulla documentazione pedagogica e sulla centralità dell’ambiente come strumento di apprendimento e crescita.

L’evento vedrà come relatore il prof. Nicola Barbieri, docente dell’Università di Modena e Reggio Emilia, studioso dei processi educativi e della pedagogia dell’infanzia, con un significativo contributo al dibattito pedagogico contemporaneo. Sarà inoltre presente Elena Poppi, già dirigente amministrativa dell’Istituzione Nidi e Scuole dell’Infanzia del Comune di Reggio Emilia, figura di riferimento nella gestione e nello sviluppo dei servizi educativi del territorio in cui questo approccio è nato e si è consolidato nel tempo.

Negli ultimi anni il Reggio Emilia Approach ha consolidato il proprio rilievo internazionale, attirando l’interesse di studiosi, istituzioni educative e figure pubbliche di primo piano. Tra queste, Kate Middleton, Principessa del Galles, che nel 2026 ha scelto di visitare Reggio Emilia per conoscere da vicino il celebre modello pedagogico, contribuendo ad accendere ulteriormente i riflettori internazionali su questa esperienza educativa d’eccellenza.

Il convegno offrirà spunti di riflessione, approfondimenti teorici ed esempi concreti di pratiche educative, rivolgendosi a educatori, insegnanti, coordinatori pedagogici, studenti e professionisti dell’infanzia, ma anche a tutti coloro che desiderano approfondire un modello educativo capace di ispirare politiche e pratiche pedagogiche in tutto il mondo.

nformazioni sull’evento:

Data: venerdì 05 giugno 2026

Orario: 17:00 – 19:30

Luogo: Polo Didattico San Domenico, Via Mazzini 32, Carbonia

Relatori: prof. Nicola Barbieri, Elena Poppi

Destinatari: educatori, insegnanti, coordinatori pedagogici, professionisti dell’infanzia

Partecipazione: gratuita