Si avvia alla conclusione, a Domusnovas, la settima edizione della Fiera del libro sardo “Libriamoci”, organizzata dall’associazione Circhiola, per la prima volta nella sede di Corso Repubblica. Ieri sera, al termine della presentazione del libro “Istella mea”, di Ciriaco Offeddu. alla quale ha partecipato anche la sindaca Isangela Mascia, abbiamo intervistato Grazia Villasanta, presidente di Circhiola, associazione che si occupa di promuovere la riscoperta delle proprie radici culturali attraverso studi genealogici, storie di famiglia, testimonianze orali fotografiche artistiche, organizza mostre genealogiche e fotografiche, tutela la memoria storica locale e della sua comunità, luogo di incontro e di aggregazione, scambio e collaborazione nel nome di interessi culturali comuni. Si occupa, inoltre, i diffondere la conoscenza della cultura musicale tradizionale e nei suoi vari stili: Etnica – World Music Classica – Elettronica, Organizzazione di eventi musicali.