E’ stata una giornata di grande festa a Nuxis, per l’inaugurazione della rinnovata piazza San Pietro. Un giorno atteso da 16 anni, da quando l’amministrazione guidata dall’allora sindaco Roberto Lallai ottenne un contributo regionale destinato alla realizzazione dei lavori, iniziati 14 anni dopo, nel 2023, per celebrare il quale l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Romeo Ghilleri ha coinvolto l’intero territorio e organizzato uno spettacolo con la partecipazione di diversi artisti, coordinati da Giuliano Marongiu e impreziosito dalla presenza della madrina Valentina Caruso.

La serata è iniziata con il taglio del nastro, alla presenza di autorità civili, militari e religiose, ed è proseguita con un grande rinfresco nel salone del Centro di aggregazione sociale, per poi concludersi con lo spettacolo in piazza, iniziato alle 21.00.

Il sindaco, Romeo Ghilleri, ha ringraziato tutti i cittadini e le persone del territorio che hanno reso questa giornata indimenticabile e significativa per Nuxis e per tutto il Sulcis; il gruppo “Andiamo Avanti” guidato da Simone Secci, per l’impegno e il grande lavoro svolto; tutte le associazioni del paese: Pro Loco Nuxis, associazione Genitori, gruppo Speleo Club Nuxis, il gruppo Folk Sant’Elia Nuxis che ha animato la giornata con i meravigliosi abiti tradizionali e i balli popolari, portando in piazza cultura e identità locali; il parroco, don Gabriele Culurgioni, sempre disponibile e vicino alla comunità in queste occasioni importanti; le istituzioni presenti, i sindaci dei Comuni territorio; i rappresentanti della Regione Sardegna (l’assessora della Pubblica Istruzione Ilaria Portas e il consigliere regionale Alessandro Pilurzu) e della Provincia del Sulcis Iglesiente; le forze dell’ordine e i vertici militari per la loro partecipazione e per la costante vicinanza alla nostra comunità; il comune di Santadi per la collaborazione nella condivisione delle attrezzature importanti per l’evento; i dipendenti comunali, la cui collaborazione, dedizione e professionalità hanno reso possibile la perfetta riuscita di questo evento e di tutto il progetto; la Protezione Civile di Santadi; l’AVIS di Narcao, a tutte le attività commerciali del nostro paese e alle imprese del territorio che, con la loro collaborazione, hanno contribuito a rendere possibile questo bellissimo evento.

Vediamo l’intervista realizzata con il sindaco Romeo Ghilleri.