Il Carbonia ha espugnato il campo del Santa Teresa con un goal di Leonardo Boi e sale al 5° posto con 11 punti in classifica in 7 giornate

Il Carbonia ha espugnato il campo del Santa Teresa con un goal di Leonardo Boi realizzato nel primo tempo e sale al quinto posto con 11 punti in classifica, alla pari con l’Iglesias (battuta 2 a 1 a Uri), l’Ossese (impostasi 1 a 0 sul campo del Sant’Elena) e il Tortolì (0 a 0 con il Calangianus). Per la squadra di Graziano Mannu, scesa in campo priva di Andrea Porcheddu, squalificato per una giornata dopo l’espulsione rimediata sei giorni fa nel recupero della partita con la Nuorese, si tratta della terza vittoria in sette giornate, seconda in trasferta, alla vigilia di un’altra trasferta, in programma sul campo del Lanusei. Il Santa Teresa era reduce da una brillante vittoria in trasferta, ottenuta per 2 a 0 sul campo del Villasimius.

Giampaolo Cirronis