Il Consiglio comunale di Iglesias ha approvato il PUC con 16 voti a favore e 5 contrari (3 di consiglieri di maggioranza)

Il Consiglio comunale di Iglesias ha approvato il PUC con 16 voti a favore e 5 contrari. Il via libera al nuovo strumento di pianificazione urbanistica, atteso dalla città di Iglesias da ben 45 anni, è arrivato al termine di quattro ore di un vivace dibattito, con le critiche arrivate da due consiglieri di minoranza (Luigi Biggio di “Fratelli d’Italia” e Antonio Zedde di “Nuova Iglesias”) e tre di maggioranza (Simone Pinna e Marco Loddo di “Progetto Sardegna” e Federico Melis di “Iglesias Avanti”), che hanno rimarcato in particolare la poca attenzione prestata alla valorizzazione del centro storico cittadino e hanno votato contro.

Pieno sostegno al Piano, arrivato a conclusione di un lavoro durato ben otto anni, iniziato nell’ultimo scorcio della consiliatura guidata dal sindaco Emilio Gariazzo e presentato dall’assessora dell’Urbanistica Giorgiana Cherchi, è arrivato dai consiglieri dei gruppi “Mauro Usai sindaco”, “Partito Democratico”, “Uniti per Iglesias, Progetto per Iglesias” e “Gruppo Misto” e dagli assessori intervenuti nel dibattito.

Il dibattito è stato concluso dall’intervento del sindaco Mauro Usai che ha definitivo il PUC perfettibile nel percorso che seguirà con i due mesi dedicati alle osservazioni dei cittadini e al successivo vaglio da parte della Regione che precederà, se non interverranno ostacoli insormontabili, l’approvazione definitiva.

La votazione finale è stata preceduta dalle singole votazioni per le sette parti di cui si compone il PUC (ZTO Gruppo 1: A+B, ZTO Gruppo 2: C1-C, ZTO Gruppo: C2 di recupero, ZTO Gruppo: D+G, ZTO Gruppo 5: H+S, ZTO Gruppo 6: F, ZTO Gruppo 7: E).

Giampaolo Cirronis

Allegate le interviste al sindaco Mauro Usai e all’assessora dell’Urbanistica Georgiana Cherchi

Mauro Usai Giorgia Cherchi