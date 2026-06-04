Il pianeta non è un portacenere: appuntamento a Vallermosa

Anche Vallermosa aderisce alla grande mobilitazione nazionale promossa da Plastic Free per il 6 e 7 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente (5 giugno) e della Giornata Mondiale degli Oceani (8 giugno). Domenica 7 giugno i volontari vallermosesi saranno impegnati in una raccolta straordinaria dedicata esclusivamente ai mozziconi di sigaretta abbandonati sul territorio, uno dei rifiuti più diffusi e dannosi per l’ambiente.

L’appuntamento è fissato per le ore 9.30 presso l’Anfiteatro Comunale, punto di ritrovo da cui prenderà il via l’attività di pulizia e sensibilizzazione ambientale aperta a tutti i cittadini.

«Spesso non ci rendiamo conto di quanto i mozziconi incidano sull’inquinamento del territorio. Sono piccoli, ma estremamente dannosi per l’ambiente e per gli ecosistemi – sottolinea Alberto Garau, referente Plastic Free di Vallermosa -. Con questa iniziativa vogliamo invitare tutti a riflettere sull’importanza dei gesti quotidiani e promuovere comportamenti più responsabili nei confronti dell’ambiente.»

L’edizione 2026 della campagna nazionale è accompagnata dal claim “Il pianeta non è un portacenere”, un messaggio che richiama l’attenzione sull’impatto ambientale di un rifiuto troppo spesso considerato innocuo. I filtri delle sigarette, infatti, non sono realizzati in cotone ma in acetato di cellulosa, una plastica sintetica che può impiegare oltre dieci anni per degradarsi, frammentandosi progressivamente in micro e nanoplastiche.

Secondo le stime internazionali, ogni anno nel mondo vengono dispersi circa 4,5 trilioni di mozziconi. In Italia si consumano oltre 70 miliardi di sigarette all’anno e una parte consistente dei filtri finisce su strade, marciapiedi, tombini, spiagge e corsi d’acqua. Un singolo mozzicone può contaminare fino a 500 litri d’acqua, rilasciando nicotina, metalli pesanti e altre sostanze tossiche dannose per gli ecosistemi acquatici.

L’appuntamento del 7 giugno rappresenta il secondo evento dedicato alla raccolta dei mozziconi organizzato a Vallermosa. La prima iniziativa, svoltasi lo scorso 22 marzo, aveva coinvolto 14 volontari e visto la partecipazione del sindaco Francesco Spiga, dell’assessora dell’Ambiente e all’Agricoltura Cinzia Pasini, della presidente della Consulta Giovanile Rebecca Pisanu e di Emanuele Garau, primo referente Plastic Free in Canada. Nel corso della mattinata furono raccolti oltre mille mozziconi di sigaretta abbandonati nelle strade del paese.

«Quella giornata ha dimostrato quanto sia importante fare rete tra cittadini, associazioni e istituzioni per affrontare problematiche ambientali che spesso vengono sottovalutate – aggiunge Emanuele Garau -. L’obiettivo è dare continuità a questo impegno e coinvolgere sempre più persone in azioni concrete di tutela del territorio. Anche un semplice mozzicone raccolto può contribuire a fare la differenza e a rendere Vallermosa un luogo più pulito e accogliente per tutti.»

Nel solo 2025 Plastic Free ha organizzato 147 appuntamenti dedicati esclusivamente alla raccolta dei mozziconi di sigaretta, coinvolgendo oltre 2.800 volontari e rimuovendo dall’ambiente più di 3.188 chilogrammi di cicche, equivalenti a circa 13 milioni di filtri dispersi sul territorio.

Per prendere parte all’iniziativa è richiesta l’iscrizione gratuita attraverso il sito di Plastic Free, nella sezione “Eventi”, selezionando l’appuntamento in programma a Vallermosa. La registrazione permetterà agli organizzatori di pianificare al meglio le attività e di garantire la copertura assicurativa a tutti i partecipanti.