Oltre mille mozziconi di sigaretta raccolti in poche ore: è questo il risultato della prima iniziativa promossa da Plastic Free a Vallermosa, interamente dedicata a contrastare una delle forme di rifiuto più diffuse negli spazi pubblici. L’attività ha coinvolto quattordici persone, rappresentando al tempo stesso un momento di sensibilizzazione ambientale per la comunità locale.

Tra i volontari anche figure istituzionali e rappresentanti del territorio: l’assessore all’Ambiente e all’Agricoltura Cinzia Pasini, la presidente della Consulta Giovanile Rebecca Pisanu e il primo referente in Canada di Plastic Free Emanuele Garau.

A guidare l’iniziativa il referente locale di Vallermosa, Alberto Garau, promotore dell’attività.

I partecipanti si sono ritrovati al Parco Falcone e Borsellino, in via Emanuela Loi, punto di partenza della giornata. Al briefing iniziale ha preso parte anche il sindaco Francesco Spiga, a testimonianza dell’attenzione dell’amministrazione comunale verso tematiche ambientali sempre più urgenti.

La raccolta si è concentrata su alcune delle principali aree del paese: il Parco Falcone e Borsellino, piazza Don Aldo Piga e piazza San Lucifero.

Al termine dell’iniziativa, Alberto Garau ha dichiarato: «Quella di oggi è stata un’attività interamente dedicata alla raccolta dei mozziconi di sigaretta, una tipologia di rifiuto molto presente negli spazi pubblici e spesso sottovalutata per il suo impatto ambientale».

«Plastic Free promuove, in tutta Italia e in altre 41 nazioni, diverse iniziative, tra cui giornate di raccolta dei rifiuti e della plastica, attività di sensibilizzazione nelle scuole, campagne informative rivolte alla cittadinanza, clean up ambientali in aree urbane e naturali, oltre a progetti di collaborazione con le amministrazioni locali per la tutela del territorio – ha precisato -. La giornata di oggi si inserisce in questo percorso più ampio.»

Alberto Garau ha poi sottolineato il valore della collaborazione: «La partecipazione dei volontari, insieme alla presenza delle istituzioni locali, rappresenta un elemento importante per costruire un percorso condiviso, in cui la sensibilizzazione e le azioni concrete possano procedere insieme».

Infine, uno sguardo alle prossime iniziative: «L’intenzione è quella di dare continuità a queste attività, organizzando anche in sinergia con il Ceas, ulteriori giornate ecologiche e ampliando progressivamente il coinvolgimento della cittadinanza, con l’obiettivo di consolidare nel tempo una maggiore attenzione verso la tutela dell’ambiente».