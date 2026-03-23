Giornata da ricordare a Monte Arcosu, un successo il Trail Inclusivo del cervo e della luna organizzato da Uisp Cagliari e Domus de Luna nell’oasi Wwf

Una soleggiata giornata di inizio primavera e una location d’eccezione come l’Oasi del Wwf di Monte Arcosu ieri hanno fatto da cornice al Trail Inclusivo del Cervo e della Luna, manifestazione che prevedeva tre diverse distanze, due delle quali competitive, con oltre trecento partecipanti, gran parte dei quali al via della camminata di sei chilometri nata per promuovere l’inclusione sociale e la tutela dell’ambiente.

L’appuntamento firmato Domus de Luna e Uisp Territoriale di Cagliari Aps, in collaborazione la Asd CamminiAMO e Gevensport, si è svolto nella mattinata di domenica negli affascinanti percorsi – tra ruscelli, boschi, macchia mediterranea – disegnati nell’incantevole parco di Monte Arcosu. I primi a partire sono stati gli iscritti al Trail competitivo di 24 km, poi è stata la volta degli atleti agonisti dello Short Trail di 15 km e, infine, i circa duecento iscritti alla camminata non competitiva di 6 km, Trail inclusivo a cui hanno preso parte normodotati e persone con disabilità motorie, visive e cognitive, che hanno vissuto un’emozionante esperienza di amicizia e condivisione e trascorso un’indimenticabile giornata a contatto con la natura nella rigogliosa dell’Oasi Wwf, affrontando il percorso di corsa o camminando, in base alle proprie possibilità e col supporto di amici e compagni di avventura. A rispondere “presente” sono state tante associazioni del territorio, tra cui la Run Challenge Cagliari e la Sea Scout, nonché atleti provenienti da tutta la Sardegna e anche dalla Penisola e dall’estero, che hanno potuto poi concludere la giornata con le premiazioni e il pranzo all’aperto nel ristorante dell’oasi.

«Un’iniziativa che si era già svolta in passato e che quest’anno abbiamo deciso di riproporre e di rilanciare – ha dichiarato il presidente della Uisp territoriale di Cagliari, Andrea Culeddu -. Abbiamo raggiunto e superato i numeri che ci eravamo prefissi per quest’edizione, in cui abbiamo voluto testare percorsi e macchina organizzativa e siamo molto soddisfatti dei risultati e dei feedback ricevuti. Adesso lavoreremo per crescere e puntiamo a partecipazioni ancor più significative fin dalla prossima edizione. Oltre alle due competitive si è disputata anche la camminata inclusiva, una delle tante iniziative Uisp nate per abbattere le barriere e consentire a persone con disabilità o altre problematiche di raggiungere l’inclusione attraverso lo sport e la condivisione».

«Sono anche la responsabile del progetto Oasi Wwf del Cervo e della Luna e il Trail per noi è un’esperienza bellissima anche per mettere alla prova i ragazzi di Domus de Luna che lavorano tutti i giorni qui nei sentieri e fanno sì che l’Oasi sia sempre ordinata e pulita – ha concluso Petra Paolini, vice presidente di Domus de Luna -. L’obiettivo è il reinserimento socio-lavorativo di persone che vengono da situazioni difficili e questo Trail ci aiuta a capire fino a quanto e quando possiamo arrivare.»