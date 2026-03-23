23 March, 2026
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Domani, a Cagliari, si terrà un incontro tra il Cal e il Cda di Abbanoa sul futuro dell’acqua pubblica e sul ruolo dei Comuni

Domani (martedì 24 marzo), alle ore 10.30, nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna (via San Salvatore da Horta 2) a Cagliari, il Consiglio delle autonomie locali (Cal) incontrerà il presidente del Cda di Abbanoa, Giuseppe Sardu per discutere sul futuro dell’acqua pubblica e sul ruolo dei Comuni.
«L’interesse dei Comuni, ma anche dei cittadini, è quello di mantenere la gestione del servizio idrico sotto il controllo pubblicoha spiegato il presidente del Cal, Ignazio Locci -. Ora è necessario diminuire la partecipazione della Regione per adeguarsi alle regole dell’Unione europea e si tratta di un processo molto complesso. Perciò, questo incontro, insieme ad altre azioni che si stanno coordinando con Abbanoa, sarà utile per spiegare alle Amministrazioni locali, quindi ai sindaci e ai cittadini, cosa sta per accadere. Ovviamente, sempre nell’interesse del mantenimento del servizio sotto le istituzioni pubbliche. Gli amministratori locali sono convinti che Abbanoa si possa e si debba gestire sempre meglio, soprattutto perché si tratta di una risorsa pubblica e non va trasformata in una bottega della politica.»

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