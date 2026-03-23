Missione compiuta! La Scuola Basket Miners Carbonia ha battuto la Demones Ozieri anche in gara 2 del playout e resta in serie C

Missione compiuta! La Scuola Basket Miners Carbonia ha battuto la Demones Ozieri anche in gara 2 del playout, giocata sul campo di via Deffenu, in gara , con il netto punteggio di 80 a 71, la squadra di Michele Matteu s’è presentata in campo con i favori del pronostico e un’eccellente condizione sia atletica sia mentale, e ha centrato l’obiettivo nella seconda parte di gara, dopo un avvio equilibrato.

La salvezza raggiunta al primo anno in serie C dopo 13 anni di assenza, costituisce un traguardo straordinario, dopo una stagione regolare complicata. La squadra, infatti, dopo un buon avvio, ha vissuto un periodo difficile, scivolando in coda alla classifica, ma non s’è mai abbattuta, ha continuato a lavorare con grande impegno e immutato entusiasmo, ed è venuta fuori alla distanza, con la crescita esponenziale, in particolare, dei tre lunghi Gionata Putignano, Fabio Cau e Yael Barreiro. I primi due sono al vertice della classifica dei cannonieri del campionato, rispettivamente primo e terzo.

La salvezza, così come lo era stato la promozione un anno fa, rappresenta il vertice dell’attività di un intero movimento cestistico che ormai da tanti anni ruota intorno alla Scuola Basket Miners Carbonia, società che partecipa con proprie squadre praticamente a tutti i campionati giovanili, con eccellenti risultati. Come preannunciato già a caldo dopo la promozione, la società guidata dal presidente Pino Fae ha affrontato la serie C senza fare follie, integrando la rosa con pochi innesti mirati. I risultati, con la salvezza, hanno premiato questa scelta.

Giampaolo Cirronis

Nella foto di copertina Gionata Putignano, capocannoniere del campionato di serie C

Nella foto sotto Michele Matteu, coach della Scuola Basket Miners Carbonia