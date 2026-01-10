Riparte il campionato di serie C di basket maschile dopo la pausa di fine anno, per la terza giornata di ritorno giocano in trasferta Calasetta e Carbonia. La squadra isolana allenata da Simone Frisolone gioca sul campo della Ferrini Pisano Arredamenti, quella di Michele Matteu a Sassari contro la SEF. Entrambe sono in programma oggi alle 20.00.

Il Camping La Salina Calasetta, protagonista di un brillante avvio di stagione, prima della pausa di Natale e fine anno non ha ancora iniziato il suo girone di ritorno, perché alla prima giornata ha riposato e poi non ha giocato la partita con l’Olimpia Cagliari, rinviata al 30 giugno 2026, dopo aver concluso il girone d’andata con una sconfitta inattesa sul campo della Fisiokons Aurea Sassari per 79 a 65. Alla vigilia della partita odierna, la Camping La Salina Calasetta occupa la terza posizione, a quattro punti dalla capolista Sirius Pall. Nuoro e a due dall’Olimpia Cagliari, ma con due partite in meno giocate rispetto alla prima e una rispetto alla seconda.

La Scuola Basket Carbonia Miners prima della pausa, il 20 dicembre ha interrotto la lunga striscia negativa superando laq Basket Sant’Orsola Sassari con il punteggio di 77 a 75. La squadra ha mostrato importanti segnali di reazione e la ferma volontà di reagire e di mettersi in piena corsa per la salvezza. Dopo aver agganciato in classifica a quota 6 punti la Ferrini Pisano Arredamenti, oggi cercherà la prima vittoria esterna sul difficile campo della SEF Torres.