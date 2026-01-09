Da lunedì 12 gennaio, a Iglesias, riparte la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata

Il comune di Iglesias informa la cittadinanza che, come avviene ogni anno, a partire da lunedì 12 gennaio 2026 riprenderà la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, rivolta a tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche.

La consegna delle buste avverrà presso la Sala Lepori, in via Isonzo, nei giorni e negli orari stabiliti per consentire una distribuzione ordinata e agevole per tutti i cittadini. In particolare, il servizio sarà attivo:

– lunedì, martedì, giovedì e sabato, dalle 8.00 alle 12.00

– mercoledì e venerdì, dalle 14.00 alle 17.30 con esclusione dei giorni festivi.

Per evitare assembramenti e garantire una gestione efficiente del servizio, la distribuzione sarà organizzata in base alla suddivisione delle zone di raccolta, secondo il seguente calendario:

– dal 12/01/2026 al 17/01/2026: zone 1 e 2

– dal 19/01/2026 al 24/01/2026: zone 3 e 4

– dal 26/01/2026 al 31/01/2026: zone 5 e 6

– dal 02/02/2026 al 07/02/2026: zone 8 e 9

– dal 09/02/2026 al 14/02/2026: zone 7 e 10

– dal 16/02/2026 al 21/02/2026: zona 11

– dal 23/02/2026 al 28/02/2026: distribuzione aperta a tutte le zone

Conclusa la fase di distribuzione in Sala Lepori, a partire da lunedì 2 marzo 2026 le consegne proseguiranno esclusivamente il sabato, dalle 8.00 alle 11.00, presso il cantiere San Germano – Iren, situato in viale Villa di Chiesa.

Nelle stesse giornate dedicate alla distribuzione delle buste, sarà inoltre possibile ritirare i mastelli per le seconde case, previa compilazione dell’apposita modulistica e successiva autorizzazione del Servizio Ambiente del comune di Iglesias.

È prevista la possibilità di ritirare la dotazione anche per un altro utente, per un massimo di una persona, esclusivamente presentando:

– delega firmata dal titolare dell’utenza

– fotocopia del documento di identità del delegante

– documento di identità e tessera sanitaria della persona delegata al ritiro

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a rispettare il calendario e le modalità indicate, così da agevolare il corretto svolgimento del servizio e garantire una distribuzione regolare delle dotazioni a tutta la popolazione.