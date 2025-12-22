22 December, 2025
Raccolta differenziata

A Iglesias variazioni al calendario di raccolta differenziata nei giorni festivi di Natale e Capodanno

0
ll comune di Iglesias informa la cittadinanza che, in occasione delle festività natalizie, il calendario della raccolta differenziata subirà alcune
modifiche limitate ai conferimenti di plastica e umido. L’obiettivo è garantire continuità al servizio anche nei giorni festivi, riducendo eventuali disagi e assicurando la corretta gestione dei rifiuti su tutto il territorio comunale.
Nel dettaglio:
– La raccolta della plastica prevista da calendario nei giorni festivi di Natale e Capodanno verrà anticipata a mercoledì 24 dicembre e mercoledì 31 dicembre 2025.
– La raccolta dell’umido prevista da calendario nei giorni di mercoledì 24 e mercoledì 31 dicembre sarà invece posticipata rispettivamente a giovedì 25 dicembre 2025 e giovedì 1° gennaio 2026.
Gli orari di conferimento rimangono invariati, così come tutte le altre tipologie di raccolta, che seguiranno il calendario ordinario.
L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prendere visione di queste variazioni e a collaborare affinché il servizio possa svolgersi in modo efficiente durante il periodo festivo. Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile consultare il sito istituzionale del Comune o contattare il servizio di igiene urbana.

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

