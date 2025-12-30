Iglesias: le variazioni al calendario di raccolta differenziata a Capodanno

ll comune di Iglesias comunica le modifiche al calendario della raccolta differenziata per i conferimenti di plastica e umido, a Capodanno. L’obiettivo è garantire continuità al servizio anche nei giorni festivi, riducendo eventuali disagi e assicurando la corretta gestione dei rifiuti su tutto il territorio comunale.

Nel dettaglio:

– La raccolta della plastica prevista da calendario nel giorno di Capodanno verrà anticipata a mercoledì 31 dicembre 2025.

– La raccolta dell’umido prevista da calendario mercoledì 31 dicembre sarà posticipata a giovedì 1° gennaio 2026.

Gli orari di conferimento rimangono invariati, così come tutte le altre tipologie di raccolta, che seguiranno il calendario ordinario.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prendere visione di queste variazioni e a collaborare affinché il servizio possa svolgersi in modo efficiente durante il periodo festivo. Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile consultare il sito istituzionale

del Comune o contattare il servizio di igiene urbana.