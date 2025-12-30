31 December, 2025
MENU
mobile-logo
HomeAmbienteRaccolta differenziataIglesias: le variazioni al calendario di raccolta differenziata a Capodanno
Raccolta differenziata

Iglesias: le variazioni al calendario di raccolta differenziata a Capodanno

0
463Views

ll comune di Iglesias comunica le modifiche al calendario della raccolta differenziata per i conferimenti di plastica e umido, a Capodanno. L’obiettivo è garantire continuità al servizio anche nei giorni festivi, riducendo eventuali disagi e assicurando la corretta gestione dei rifiuti su tutto il territorio comunale.
Nel dettaglio:
– La raccolta della plastica prevista da calendario nel giorno di Capodanno verrà anticipata a mercoledì 31 dicembre 2025.
– La raccolta dell’umido prevista da calendario mercoledì 31 dicembre sarà posticipata a giovedì 1° gennaio 2026.
Gli orari di conferimento rimangono invariati, così come tutte le altre tipologie di raccolta, che seguiranno il calendario ordinario.
L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prendere visione di queste variazioni e a collaborare affinché il servizio possa svolgersi in modo efficiente durante il periodo festivo. Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile consultare il sito istituzionale
del Comune o contattare il servizio di igiene urbana.

FOLLOW US ON:
Manutenzione strade
Abito e scialle di M

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Raccolta differenziata
A Iglesias variazion
Raccolta differenziata
Ignazio Locci (CAL):
Raccolta differenziata
La segreteria della
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY