31 December, 2025
Spettacolo

Abito e scialle di Marinella Porru hanno vestito Daniela Lavric a Montecarlo

La stilista di Iglesias Marinella Porru è stata scelta, unica “Sulcitana” insieme ad altre 2 stiliste sarde Irene Piccinnu e Rosalba Piras, con progetto ideato da Luisa Cardinale, per rappresentare la Sardegna nella finale dell’evento Internazionale “The Look Of The Year”, giunto alla 42ª edizione, tenutosi nella cornice esclusiva del Meridien Beach Plaza di Montecarlo, nel cuore del Principato di Monaco, lo scorso 16 novembre. Special Guest dell’evento è stata Valeria Marini. La top model vincitrice, Daniela Lavric, ha vestito abito e scialle creati da Marinella Porru, così come era accaduto per la top model vincitrice a Sanremo della 41ª edizione, Eliseth Santa Cruz Gonzales, abito e gioielli tutti di creazione di Marinella Porru. La confema del prestigioso risultato raggiunto, mette in risalto lo stile, la professionalità e le capacità creative di Marinella Porru che, inoltre, fa parte integrante dell’associazione “Capoterra 2000 Academy”, protagonista nell’organizzazione di eventi di moda e spettacolo in tutta la Sardegna. Marinella Porru sin da bambina ha coltivato la passione per la moda che l’ha portata alla realizzazione del suo sogno di diventare stilista, conseguendo diplomi e attestati in questo campo, ideando un suo brand “Preziose creazioni Marinella Porru”. Esperta nella lavorazione al macramè, ha unito le sue competenze di progettazione del costume e di tecniche sartoriali con quelle del gioiello, per la creazione di una linea di gioielli e abiti gioiello.

