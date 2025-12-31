Il 2025 si chiude con un risultato solido e strategico per la Provincia del Sulcis Iglesiente che, nell’ultima giornata dell’anno, registra l’introito di 2.311.782,35 euro destinati alla capitalizzazione della società in house.

Un passaggio chiave che rafforza la capacità operativa dell’ente e consolida un modello di governance orientato alla programmazione, alla prevenzione e all’efficienza nella gestione dei servizi pubblici essenziali.

Parallelamente, al Sud ovest sardo arrivano risorse significative per l’adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici, in attuazione del decreto n. 229 del Ministro dell’Istruzione e del Merito del 21 novembre 2025. Gli interventi riguardano istituti del primo e del secondo ciclo di istruzione e si inseriscono in un percorso strutturato di miglioramento delle condizioni di sicurezza, accessibilità e qualità degli ambienti scolastici.

Nel dettaglio:

• 100.000 euro all’IPIA “Beccaria-Loi” di Sant’Antioco, sede di via XXIV Maggio, per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche;

• 70.000 euro all’Istituto “Asproni-Fermi” di Iglesias, sede di via Roma, per l’adeguamento alla normativa antincendio;

• 300.000 euro alla sede dello stesso istituto in via Falcone, per ulteriori interventi di adeguamento antincendio.

È inoltre notizia che anche gli altri interventi candidati dalla Provincia per le restanti scuole del territorio saranno finanziati, grazie a una prevista integrazione delle risorse sul medesimo bando ministeriale, che consentirà di coprire l’intero fabbisogno programmato e di estendere