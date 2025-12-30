Manutenzione strade nei piccoli Comuni. Michele Ennas (Lega): finanziati 6 comuni in Sardegna su proposta del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini

«Buone notizie per la Sardegna: in arrivo circa 800.000 euro dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato dal vicepremier Matteo Salvini, per interventi di messa in sicurezza e manutenzione delle strade comunali nei piccoli comuni dell’Isola.»

Lo annuncia il segretario regionale della Lega Sardegna Michele Ennas. Sono sei i comuni sardi ammessi al finanziamento: Villamassargia (148.480,21 euro), Samugheo (150.000 euro), Vallermosa (150.000 euro), Barisardo (150.000 euro), Castiadas (80.839,79 euro) e Padru (119.880 euro). Le risorse provengono dal fondo istituito dal ministero guidato da Matteo Salvini per sostenere i piccoli comuni, garantendo interventi fino a 150.000 euro per la sicurezza e il miglioramento delle infrastrutture viarie.

«Investire nei piccoli centri – sottolinea Michele Ennas – significa garantire servizi, promuovere sviluppo locale e tutelare il patrimonio di comunità che rappresentano l’identità profonda della nostra Isola. Un ringraziamento al Ministro Salvini per l’attenzione concreta verso i territori.»