7 November, 2025
MENU
mobile-logo
HomeAmbienteBonificheDal ministero dell’Ambiente 74 milioni di euro per la bonifica del SIN del Sulcis-Iglesiente-Guspinese
Bonifiche

Dal ministero dell’Ambiente 74 milioni di euro per la bonifica del SIN del Sulcis-Iglesiente-Guspinese

0
170Views

«L’annuncio del viceministro all’Ambiente Vannia Gava sull’investimento di quasi mezzo miliardo di euro per la bonifica dei siti contaminati rappresenta una notizia di grande rilievo per tutto il Paese, ma in particolare per la Sardegna, che riceverà ben 74 milioni di euro destinati al SIN del Sulcis-Iglesiente-Guspinese. Si tratta di una misura attesa da anni, che darà finalmente nuovo impulso al recupero ambientale dei nostri territori. Le bonifiche non sono solo un dovere ambientale, ma anche una straordinaria occasione di sviluppo sostenibile, capace di creare occupazione, migliorare la qualità della vita e restituire valore alle comunità locali. Un ringraziamento al viceministro Vannia Gava e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica: la Lega continuerà a lavorare per garantire che ogni euro venga speso in modo efficace, trasformando le criticità in nuove opportunità per l’isola.»

Lo ha scritto in una nota Michele Ennas, segretario regionale della Lega Sardegna per Salvini Premier.

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Sono iniziati anche
Turismo delle Radici

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Politica
Michele Ennas (Lega
Regione
Si accende lo scontr
Elezioni
Il Sulcis Iglesiente
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY