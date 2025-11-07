Dal ministero dell’Ambiente 74 milioni di euro per la bonifica del SIN del Sulcis-Iglesiente-Guspinese

«L’annuncio del viceministro all’Ambiente Vannia Gava sull’investimento di quasi mezzo miliardo di euro per la bonifica dei siti contaminati rappresenta una notizia di grande rilievo per tutto il Paese, ma in particolare per la Sardegna, che riceverà ben 74 milioni di euro destinati al SIN del Sulcis-Iglesiente-Guspinese. Si tratta di una misura attesa da anni, che darà finalmente nuovo impulso al recupero ambientale dei nostri territori. Le bonifiche non sono solo un dovere ambientale, ma anche una straordinaria occasione di sviluppo sostenibile, capace di creare occupazione, migliorare la qualità della vita e restituire valore alle comunità locali. Un ringraziamento al viceministro Vannia Gava e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica: la Lega continuerà a lavorare per garantire che ogni euro venga speso in modo efficace, trasformando le criticità in nuove opportunità per l’isola.»

Lo ha scritto in una nota Michele Ennas, segretario regionale della Lega Sardegna per Salvini Premier.