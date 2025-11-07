7 November, 2025
Poste

Sono iniziati anche nell’ufficio postale di Villamassargia, in via Roma, i lavori realizzati secondo la tipologia del progetto “Polis” di Poste Italiane

Sono iniziati anche nell’ufficio postale di Villamassargia, in via Roma, i lavori realizzati secondo la tipologia del progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.
I lavori di ammodernamento della sede comprendono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.
Alla riapertura, inoltre, i cittadini potranno richiedere direttamente a sportello i “certificati INPS”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione”, i certificati anagrafici e di stato civile.
Durante il periodo dei lavori, a partire da venerdì 7 novembre, Poste Italiane garantirà ai cittadini di Villamassargia la continuità di tutti i servizi attraverso una postazione dedicata presso l’ufficio postale di Musei, via Vittorio Emanuele, operativa secondo i consueti orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:45 e il sabato fino alle 12.45.
Presso lo sportello dedicato saranno disponibili tutti i servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.
Gli interventi previsti presso la sede di Villamassargia, salvo imprevisti, avranno una durata stimata in 40 giorni lavorativi.

