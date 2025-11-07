Turismo delle Radici: mercoledì 5 novembre a Sant’Anna Arresi si è tenuto il quarto appuntamento territoriale di Sardinian Roots

L’evento più partecipato tra gli incontri territoriali, dal quale è scaturita una considerazione importante: il Turismo delle Radici è già presente nel Sulcis, ma ha bisogno che venga fatta rete, affinché funzioni davvero e diventi un valore aggiunto per il territorio.

Il progetto Sardinian Roots – Turismo delle Radici ha fatto tappa a Sant’Anna Arresi e ha raccolto molti consensi da parte di operatori, cittadini, politici e associazioni di categoria. Dopo le tappe di Mandas, Gavoi e Alghero, il quarto e ultimo incontro territoriale è diventato un momento chiave per la regione storica del Sulcis, che si è confrontata attorno a temi come la destagionalizzazione, il recupero della propria identità, la necessità di far diventare esperienza la permanenza in Sardegna. La zona è una delle quattro aree pilota del progetto, chiamata,

insieme a Trexenta, Sassarese – Algherese e Barbagia di Ollolai, a raccogliere l’invito alla creazione di una rete tra gli operatori e le istituzioni e all’utilizzo di piattaforma DMS dedicata ai viaggiatori delle Radici.

Un progetto per connettere le radici al futuro della Sardegna Sardinian Roots – Turismo delle Radici è un progetto promosso nell’ambito dello Spoke 2 di e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia, finanziato dal PNRR e coordinato dall’Università degli Studi di Cagliari, in collaborazione con Rete Gaia Srl, Consorzio UNO, Imago Mundi OdV e Sintur.

L’obiettivo è ambizioso: creare una rete stabile di operatori, imprese e istituzioni capace di valorizzare le identità culturali delle regioni storiche sarde e rafforzare i legami con le comunità sarde nel mondo, attraverso la leva del Turismo delle Radici, ovvero un turismo esperienziale,

destagionalizzato e basato sul ritorno alle origini familiari e culturali.

L’iniziativa dialoga anche con il programma nazionale ITALEA, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Italiana, volto alla promozione del turismo delle radici, rafforzando la possibilità di inserire il territorio e le sue imprese in importanti circuiti internazionali.