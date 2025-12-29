30 December, 2025
Spettacolo

Si avvia alla conclusione la XXIII edizione della rassegna Gospel Explosion

Si avvia alla conclusione la XXIII edizione della rassegna Gospel Explosion, organizzata dall’associazione culturale Progetto Evoluzione. Iniziata il 16 dicembre nella chiesa di San Raffaele, a Villasimius, la rassegna prevede oggi due tappe: a Fertilia, Chiesa Santa Maria la Palma, ore 20.00, con il gruppo Tour Keynotes Gospel Choir, e a Settimo San Pietro, Chiesa San Pietro Apostolo, ore 20.00, con il gruppo Deborah Moncrief & New Millenium Gospel Singers.

Gran finale domani, martedì 30 dicembre 2025, ancora con due tappe: a Sant’Antioco, chiesa di Sant’Antioco Martire, ore 19.30, con il gruppo Tour Keynotes Gospel Choir; e a Quartucciu, Chiesa San Pascasio, ore 20.00, con il gruppo Deborah Moncrief & New Millenium Gospel Singers.

Allegate le foto del concerto della sera di Natale, al Teatro Centrale di Carbonia, con il gruppo Tour Keynotes Gospel Choir. Fotografie di Nadia Pische.

 

