La sostenibilità va in scena: il Green Game conquista le scuole della provincia del Sulcis Iglesiente

Si avvia verso il gran finale il tour della 13ª edizione del Green Game – Il Quiz della Sostenibilità che ha coinvolto gli studenti sardi sulle corrette modalità di raccolta differenziata e sui temi della sostenibilità ambientale.

L’ultima settimana di appuntamenti ha acceso l’entusiasmo nelle Scuole della provincia del Sulcis Iglesiente. A Carbonia hanno conquistato l’accesso alla finale regionale le classi 1ªA LS, 2ªA LS, 2ªD LS e 2ªC LSP dell’I.I.S. “Gramsci – Amaldi”, insieme alla 1ªC TUR, alla 2ªA MAT dell’I.I.S. “Beccaria Loi”. Di quest’ultimo istituto sono passate alla finale anche le classi 1ªC ENO e 2ªA MAT della sede di Sant’Antioco, la 2ªA della sede di Santadì e la 2ªA di Villamasargia.

Il tour ha poi fatto tappa a Sanluri, dove si sono distinte le classi 1ªF CT e 1ªDT dell’I.I.S. “Padre Colli Vignarelli”, per proseguire a Villamar all’IPSAR “Tuveri”, con le classi 1ªB e 2ªA qualificate per l’evento conclusivo.

A Senorbì si sono messi in luce gli studenti dell’IPAA-ITCG-ITC “L. Einaudi” con le classi 1ªA Liceo e 2ªA Liceo. Infine, a Muravera, all’I.I.S. “L. Einaudi – G. Bruno”, hanno ottenuto il lasciapassare per la finale le classi 2ªB LSA, 1ªD LSU, 1ªC TS e 2ªD TS.