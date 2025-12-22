Sdemanializzazione aree del lungomare di Sant’Antioco, in Gazzetta Ufficiale il decreto di sclassifica: raggiunto un traguardo storico

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di sclassifica delle aree del lungomare di Sant’Antioco, ovvero l’atto che ne certifica il passaggio definitivo dal Demanio Marittimo al patrimonio disponibile dello Stato: un traguardo storico cui si giunge dopo anni di battaglie e che pone la parola fine all’interminabile iter della “famosa” sdemanializzazione di 112mila metri quadri, dal Parco Giardino a Piazza Ferralasco, compresi muri perimetrali, interi giardini, pertinenze di abitazioni private che, ricadendo nella zona di sedime, obbligavano i proprietari a pagare un canone esorbitante di oltre 3000 euro.

«Questi cittadini, da oggi, non dovranno più versare un centesimo per quelle piccole porzioni di terreno – spiega il sindaco Ignazio Locci -. Ma a giovarne sarà l’intera comunità, dato che tutti gli spazi comunali oggetto della sdemanializzazione, sia le aree verdi del Lungomare dove hanno sede il palazzetto e gli impianti sportivi, sia la piazza Ferralasco in cui insistono molteplici attività commerciali, verranno iscritte al patrimonio comunale, che ne eserciterà le funzioni. È un risultato storico, frutto del lavoro di questa Amministrazione comunale insieme all’Ufficio comunale competente.»

L’attuale Amministrazione comunale si era fatta carico del procedimento nel lontano 2018, interloquendo incessantemente con tutti i soggetti interessati: «Da allora non abbiamo mai mollato la presa – sottolinea il sindaco – nel 2018 avevamo ereditato una pratica molto complessa che si era ormai arenata e noi con dedizione e senso di responsabilità l’abbiamo rianimata, dialogando con la Regione Sardegna, con l’Agenzia del Demanio e patrimonio nazionale e con la Direzione Marittima di Cagliari, che ci ha supportato in questo percorso. È finito il tempo dello Stato che viene a battere cassa ai cittadini e al Comune per le concessioni demaniali. Sono contento di poterlo annunciare, è un bel regalo di fine anno. Un successo che ci fa essere orgogliosi e fieri di portare avanti la guida della città».