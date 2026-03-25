25 March, 2026
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Il Camping La Salina Calasetta ha espugnato il campo della Fisiokons Aurea Sassarii, il passaggio in semifinale si deciderà in gara 3, sabato 28 marzo, a Calasetta

Il Camping La Salina Calasetta ha espugnato il campo della Fisiokons Aurea Sassari in gara 2 e ha pareggiato la serie dopo la sconfitta subita in casa in gara 1. La squadra di Simone Frisolone, seconda classificata al termine della stagione regolare con 28 punti, alle spalle della Sirius Pall. Nuoro, ha reagito da grande squadra all’inattesa sconfitta subita in casa con la Fisiokons Aurea Sassari, settima classificata nella stagione regolare con 18 punti, imponendosi a Sassari al termine di una partita combattutissima, con il punteggio di 67 a 66. Il passaggio in semifinale si deciderà in gara 3, sabato 28 marzo, inizio ore 18.00, a Calasetta. Dirigeranno Davide Frau di Monserrato e Alessandra Seu di Quartucciu.

Fisiokons Aurea Sassari: Langiu G.A. 9, Desole 21, Sanciu 4, Langiu L.E. 3, Matta 2, Fumanti 8, Sanna 3, Basoli F. 12, Usai, Sall 4, Fadda n.e., Macciocu n.e.  Allenatore: Carlo Basoli.

Camping La Salina Calasetta: Amadori 2, Romeo 9, Vivi 4, Mpeck 7, Zucca S. 11, Werlich 21, Ranucci 7, Fucka 6.  Allenatore: Simone Frisolone.

Parziali: 15 a 16; 18 a 15; 14 a 20; 19 a 16.

Arbitri: Matteo Fancellu e Riccardo Cappelloni di Sassari.

Sef Torres Sassari e Pol. Dinamo Sassari sono le prime due semifinaliste dei playoff della serie C di basket.

La Sef Torres, sesta classificata al termine della stagione regolare con 19 punti, ha superato in due partite l’Olimpia Cagliari, terza classificata con 28 punti, vincendo 85 a 80 gara 1 a Cagliari e 77 a 75 gara 2 a Sassari.

La Pol. Dinamo, 5ª classificata nella stagione regolare con 20 punti, ha superato in due partite il Basket Antonianum di Quartu Sant’Elena, vincendo largamente gara 1 a Quartu Sant’Elena per 110 a 86 e gara 2 a Sassari con il punteggio di 83 a 78.

Il quarto di finale tra la Sirius Pall. Nuoro, prima classificata nella stagione regolare con 34 punti, e il Basket Sant’Orsola Sassari, ottavo classificato nella stagione regolare con 16 punti, si deciderà in gara 3, a Nuoro, sabato 28 marzo, sul campo della Palestra Coni di via Lazio, inizio ore 18.00. In gara 1 la squadra sassarese ha espugnato a sorpresa a Nuoro con il punteggio di 79 a 73; la squadra nuorese ha pareggiato la serie in gara 2 a Sassari, con il punteggio di 70 a 68.

Nella foto di copertina, Simone Frisolone, coach del Camping La Salina Calasetta.

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