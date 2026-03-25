25 March, 2026
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Tecniche di innesto e agrobiodiversità: incontro a San Giovanni Suergiu sabato 28 marzo

Le tecniche di innesto e le attività per la tutela e la valorizzazione dell’agrobiodiversità sono al centro dell’incontro in programma sabato 28 marzo a San Giovanni Suergiu, nei locali del centro di aggregazione sociale in via Bellini 2. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’Associazione Auser, si inserisce nei programmi dell’Agenzia dedicati alla conservazione e alla diffusione delle biodiversità di interesse agricolo e alla valorizzazione delle Comunità di tutela.

Programma.

Ore 9.30 – Apertura dei lavori
– Elvira Usai, Sindaca Comune di San Giovanni Suergiu
– Michele Colella, Comitato biodiversità
– Sergio Madeddu, Presidente associazione Auser

Conservazione e valorizzazione delle biodiversità di interesse agricolo. La Comunità di tutela “Incomunis”
– Francesco Sanna, Laore Sardegna

La tecnica degli innesti
– Williams Marras e Giovanni Uccheddu, Laore Sardegna

Prova di innesto in campo
Esercitazione pratica in agro di San Giovanni Suergiu

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