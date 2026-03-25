Lo SPI CGIL della Sardegna Sud Occidentale ha predisposto, per il 2° anno, un bando di concorso per studenti delle scuole di ogni ordine e grado sul tema: “Stereotipi e violenza di genere”.

Lo SPI CGIL della Sardegna Sud Occidentale ha predisposto, per il secondo anno, un bando di concorso per alunne e alunni, studentesse e studenti della scuole di ogni ordine e grado delle province Sulcis Iglesiente e Medio Campidano sul tema: “Stereotipi e violenza di genere”.

L’obiettivo che vorremmo raggiungere è una discussione approfondita sui temi legati alla “violenza di genere” e agli “stereotipi” fra gli studenti.

La premiazione dei vincitori si svolgerà il 25 novembre 2026.

Sono previsti 1° 2° e 3° premio per ogni ordine di scuola.

Allegato il bando di concorso

Bando 2ª edizione 2026-2027