Lo SPI CGIL della Sardegna Sud Occidentale ha predisposto, per il 2° anno, un bando di concorso per studenti delle scuole di ogni ordine e grado sul tema: “Stereotipi e violenza di genere”.
Lo SPI CGIL della Sardegna Sud Occidentale ha predisposto, per il secondo anno, un bando di concorso per alunne e alunni, studentesse e studenti della scuole di ogni ordine e grado delle province Sulcis Iglesiente e Medio Campidano sul tema: “Stereotipi e violenza di genere”.
L’obiettivo che vorremmo raggiungere è una discussione approfondita sui temi legati alla “violenza di genere” e agli “stereotipi” fra gli studenti.
La premiazione dei vincitori si svolgerà il 25 novembre 2026.
Sono previsti 1° 2° e 3° premio per ogni ordine di scuola.
Allegato il bando di concorso
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