25 March, 2026
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Lo SPI CGIL della Sardegna Sud Occidentale ha predisposto, per il 2° anno, un bando di concorso per studenti delle scuole di ogni ordine e grado sul tema: “Stereotipi e violenza di genere”.

Lo SPI CGIL della Sardegna Sud Occidentale ha predisposto, per il secondo anno, un bando di concorso per alunne e alunni, studentesse e studenti della scuole di ogni ordine e grado delle province Sulcis Iglesiente e Medio Campidano sul tema: “Stereotipi e violenza di genere”.

L’obiettivo che vorremmo raggiungere è una discussione approfondita sui temi legati alla “violenza di genere” e agli “stereotipi” fra gli studenti.

La premiazione dei vincitori si svolgerà il 25 novembre 2026.

Sono previsti 1° 2° e 3° premio per ogni ordine di scuola.

Allegato il bando di concorso

Bando 2ª edizione 2026-2027

 

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