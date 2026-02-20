Al via il progetto “Oltre lo Schermo: Tecnoetica e Pedagogia della Tecnica”

Un percorso sull’intelligenza artificiale e la coscienza critica nelle scuole del Sulcis Iglesiente. Presto prenderà avvio negli istituti scolastici del territorio il progetto “Oltre lo Schermo: Tecnoetica e Pedagogia della Tecnica”, un percorso filosofico-pedagogico dedicato all’intelligenza artificiale e alla formazione di una coscienza critica nell’era digitale.

Il progetto è stato presentato dal presidente della provincia del Sulcis Iglesiente, Mauro Usai, insieme ai partner, ai dirigenti e ai referenti degli istituti scolastici del territorio. L’iniziativa nasce dall’esigenza di accompagnare studenti e studentesse in una riflessione consapevole sull’uso delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale. I giovani vivono immersi in un ecosistema digitale in continua evoluzione, utilizzando quotidianamente smartphone, social media e strumenti di IA, spesso senza un’adeguata formazione critica sulle implicazioni etiche, sociali ed esistenziali di tali strumenti.

“Oltre lo Schermo” non è un corso tecnico sull’uso dell’intelligenza artificiale, ma un seminario modulare (da 4 a 12 ore) che integra filosofia della tecnologia, pedagogia della tecnica ed educazione alla coscienza critica.

Attraverso dialogo socratico, esperienze pratiche e momenti di riflessione guidata, gli studenti saranno accompagnati a comprendere i meccanismi algoritmici, sviluppare autonomia di pensiero e rafforzare competenze fondamentali per la cittadinanza digitale.

«Viviamo una fase di accelerazione tecnologica senza precedenti – ha dichiarato il presidente Mauro Usai – e le nostre scuole non possono limitarsi a inseguire il cambiamento. Con questo progetto vogliamo offrire ai ragazzi gli strumenti per comprendere e governare l’intelligenza artificiale, non subirla. La tecnologia non deve sostituire il pensiero, ma rafforzarlo. Investire in coscienza critica significa investire nella libertà e nel futuro delle nuove generazioni».

«La scuola ha il compito di formare persone consapevoli, non semplici utilizzatori di strumenti digitali – ha aggiunto la consigliera delegata dell’Istruzione Daniela Massa -. È un investimento educativo strategico che rafforza il ruolo della scuola come presidio culturale e sociale del territorio.»

La Provincia del Sulcis Iglesiente conferma così il proprio impegno a fianco delle istituzioni scolastiche, promuovendo percorsi innovativi capaci di coniugare formazione, etica e consapevolezza nell’era digitale.