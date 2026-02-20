Prenderà il via martedì 24 febbraio la rassegna di cinema dal titolo “Battiti su microforato” promossa promossa dal CSC Carbonia della Società Umanitaria

Prenderà il via martedì 24 febbraio, per quattro martedì consecutivi, la rassegna di cinema dal titolo “Battiti su microforato” promossa promossa dal CSC Carbonia della Società Umanitaria.

Giunta alla sua seconda edizione, la rassegna quest’anno avrà come tema il cinema che racconta “la musica che unisce” con dei focus su esperienze collettive e sociali della musica intesa come fattore di aggregazione, tradizione comunitaria, memoria personale che diventa ponte tra generazioni e territori.

Tutti gli appuntamenti, a ingresso libero e gratuito, si svolgeranno, a partire dalle ore 18, presso la sala Fabio Masala della Fabbrica del Cinema, nella Grande Miniera di Serbariu a Carbonia.

Partenza martedì 24 febbraio con il film IL FARO – IL FANTASTICO VIAGGIO DELLA BANDA RULLI FRULLI di Diego Gavioli e Gianluca Marcon, sull’esperienza di una banda musicale nata attraverso il riciclo e la ri-creazione artigianale di strumenti musicali, la Banda Rulli Frulli, formata da ragazze e ragazzi di età, abilità, genere e provenienza diverse. Una banda di inclusione, che desse a tutti e tutte l’opportunità di sentirsi accolti e valorizzati. Secondo appuntamento martedì 3 marzo con QUALE ALLEGRIA, di Francesco Frisari, storia autobiografica che esplora il rapporto di un nipote, il regista, con uno zio disabile che l’autore, quando era bambino, credeva fosse Lucio Dalla. A fare da sfondo la poesia in musica di Dalla che parla e canta di solitudine, rabbia, gabbie e libertà. In questo gioco di specchi, il regista arriva così a guardare sé stesso e le proprie difficoltà, a riflettere sulle proprie somiglianze con zio Massimo. Presenti durante la serata il regista Frisari, in collegamento, e Fabio Deidda, scrittore e autore teatrale, divulgatore musicale e amico personale di Dalla, dal cui archivio sono state tratti numerosi video utilizzati poi per la realizzazione del film. Appuntamento speciale, martedì 10 marzo, con il talk VIDEOCLIP ITALIA TALK: il video musicale secondo Giorgio Testi, in collaborazione con l’associazione Videoclip Italia. Dalle 18 nella Sala Fabio Masala il regista Giorgio Testi, candidato ai Grammy per il video di No Distance Left to Run dei Blur, parlerà dei grandi progetti internazionali che hanno ridefinito il modo di filmare la musica dal vivo raccontando il suo percorso capace di trasformare l’energia del palco in racconto visivo. Un confronto per entrare nel suo metodo di lavoro e nel

rapporto con alcune delle realtà più influenti della scena mondiale, dai Rolling Stones ai Gorillaz, da Amy Winehouse a The White Stripes, fino a The Killers e The 1975. Con lui, Nicola Marceddu e Alessio Rosa, co-fondatori dei Videoclip Italia Awards, per parlare di scelte creative, passaggi chiave e di quel momento in cui un concerto smette di essere solo live e diventa cinema.

Chiusura martedì 17 marzo con MANTÈNNERE: CUSTODIRE IL SUONO DEL SACRO, ospite il regista Diego Pani, che racconta la tradizione del canto a più voci di Santu Lussurgiu, in Sardegna, seguendo due generazioni di cantori della Confraternita del Rosario. Il film indaga il rapporto tra musica, rito e comunità durante la Settimana Santa, riflettendo su come la tradizione venga trasmessa, trasformata e mediatizzata, anche attraverso lo sguardo dei ricercatori e il ruoloì della documentazione etnografica.