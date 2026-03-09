Al via il 13 marzo la 15ª rassegna itinerante di cinema del reale “L’Italia che non si vede”

Prenderà il via venerdì 13 marzo alle ore 18.00 presso i locali del Circolo Arci Il Calderone di Sant’Antioco la quindicesima edizione della Rassegna itinerante di cinema del reale “L’Italia che non si vede”.

Promossa a livello nazionale dall’Ucca – Unione Circoli Cinematografici Arci, la rassegna è organizzata nel Sulcis-Iglesiente e a Guspini dal CSC Carbonia della Società Umanitaria insieme ai circoli Arci del territorio, la Società Cooperativa Sociale Casa Emmaus, lo spazio Museodiffuso.exe di Sant’Antioco e la Casa del Popolo di Carbonia.

Un cartellone di 15 proiezioni a ingresso libero e gratuito, tra Sant’Antioco, Iglesias, Carbonia e Guspini, che rappresenta un vero e proprio viaggio nel cinema italiano contemporaneo.

Tra i titoli in programma alcune tra le migliori opere di cinema del reale che il cartellone della passata stagione è stato in grado di proporre, premiati e presentati nei più importanti festival nazionali e internazionali.

Tra questi Cumpartia di Daniele Gaglianone, film girato nel territorio che nasce all’interno della terza edizione del programma di formazione per giovani filmmakers Carbonia Cinema Giovani Filming Lab, organizzato dal CSC Carbonia della Società Umanitaria e finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Presentato in anteprima mondiale in concorso all’ultimo Festival dei Popoli di Firenze, dove si aggiudica una menzione speciale della giuria, il film è una riflessione sul legame con le radici e tra generazioni visto attraverso i rapporti interni a una famiglia di viticoltori del Sulcis. Cumpartia verrà proposto in apertura di rassegna venerdì 13 marzo, alle ore 18.00, presso i locali del Circolo Arci Il Calderone di Sant’Antioco e mercoledì 18 marzo nei locali della Casa del Cinema di via Catteneo ad Iglesias, presso la sede del Cic Arci, i quali ospiteranno anche altri due appuntamenti: mercoledì 25 marzo Elvira Notari – oltre il silenzio di Valerio Ciriaci e mercoledì 1 aprile L’ultima isola di Davide Lomma.

Mentre mercoledì 8 aprile, sempre ad Iglesias ma questa volta nella sede della Società Cooperativa Sociale Casa Emmaus in via XX settembre, verrà proposto San Damiano di Gregorio Sassoli e Alejandro Cifuentes.

La canzone della terra di Margreth Olin, presentato al Toronto International Film Festival, è il film in programma venerdì 20 marzo nei locali del Museodiffuso.exe in piazzetta Padre Bruno Orrù a Sant’Antioco.

Lo spazio del Museodiffuso.exe ospiterà anche una serata di cortometraggi, giovedì 16 aprile, alle 18.00, tratti dal catalogo del Premio Cesare Zavattini, promosso da Aamod – Fondazione Archivio Audiovisivo del movimento operaio e democratico con lo scopo di favorire i giovani nell’accesso e nel riuso del patrimonio filmico conservato negli archivi.

Quattro gli appuntamenti, tutti alle ore 18.00 e tutti di martedì, previsti a Carbonia nella Sala Fabio Masala della Fabbrica del Cinema: il 24 marzo verrà proposto Diciannove di Giovanni Tortorici, presentato a Venezia 81 nella sezione Orizzonti e al Toronto International Film Festival, il 31 marzo sarà la volta di Fiume o morte!, un viaggio cinematografico tra passato e presente, pieno di energia e fieramente punk, per la regia di Igor Bezinović, mentre martedì 7 aprile spazio alla fiction con Nottefonda di Giuseppe Miale.

Ultimo appuntamento previsto alla Fabbrica del Cinema martedì 14 aprile con Nonostante le cicatrici (despite the scars) di Felix Rier, premio Ucca come miglior documentario al Biografilm Festival di Bologna.

Oltre a Cumpartia, che aprirà la rassegna, lo spazio del Circolo Arci Il Calderone di Sant’Antioco ospiterà anche le proiezioni dei film Luce di Silvia Luzi e Luca Bellino, previsto venerdì 27 marzo, e Lirica Ucraina di Francesca Mannocchi in programma venerdì 10 aprile.

Ultimi due appuntamenti della rassegna venerdì 17 aprile alla Casa del Popolo di Carbonia con Smoke sauna – i segreti della sorellanza di Anna Hints e sabato 18 aprile a Guspini, presso il circolo Arci di via Leonardo Da Vinci, con No other land di Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor, Hamdan Ballal.