10 March, 2026
Sport

Grande successo per il “2° Torneo del Sorriso” a Sanluri, una festa di sport e inclusione per gli atleti speciali DIR

Una splendida giornata di sport, amicizia e integrazione ha caratterizzato la seconda edizione del “Torneo del Sorriso”, la gara regionale riservata agli atleti speciali DIR, svoltasi sabato 7 marzo 2026. L’evento, organizzato dalla società CB Sanluri con la direzione di gara affidata ad Alessandra Cossu (arbitro AIAB Cagliari), ha registrato la partecipazione di 70 atleti provenienti da diverse località della Sardegna.
In campo si sono sfidati i rappresentanti di CB Sanluri, Il Castello di Sanluri, Gli Equilibristi di San Giovanni Suergiu, ASD Arcobaleno di Gonnesa, ASD Volo Alto di Villacidro, Bocciofila Serramanna e SOMS di Oristano, regalando al pubblico incontri di grande intensità sportiva e umana.
Due le competizioni in programma: una per la categoria C e una riservata alle categorie A/B/C21.
Nella categoria C si è imposta la coppia Beniamino Conte e Alberto Camedda (SOMS Oristano), seguita da Davide Serra e Consuelo Bandino (Bocciofila Serramanna). Terzo posto per Nicola Casula e Salvatore Ardu (CB Sanluri), quarto per Silvio Pani e Veronica Corda (Il Castello Sanluri).
Nella gara riservata alle categorie A/B/C21, il successo è andato al pluricampione italiano Davide Follesa in coppia con Paolo Cocco, davanti a Maria Simonetta Piga e Marcello Manca. Terzo posto per Andreano Porcu e Mirko Tuveri, tutte formazioni dell’ASD Arcobaleno di Gonnesa.
«Siamo di fronte a una realtà che cresce con straordinaria energia e passione ha dichiarato Gianluca Lilliu, presidente del Comitato regionale FIB Sardegna -. L’attività paralimpica delle bocce in Sardegna sta vivendo un’evoluzione importante e questo grazie all’impegno delle società e dei loro tecnici che credono nel valore sociale di questo sport. Gli atleti speciali ci offrono ogni volta un esempio di entusiasmo, determinazione e spirito di squadra che arricchisce tutto il movimento bocciofilo.»
Il Torneo del Sorriso ha confermato, ancora una volta, quanto lo sport possa essere un potente strumento di inclusione, capace di unire persone e comunità nel segno del rispetto e della condivisione.

