Fine settimana da incorniciare, a Carbonia, con le bocce paralompiche e il Trofeo Città delle Miniere

Fine settimana da incorniciare per le bocce a Carbonia: sabato 28 e domenica 29 marzo, la città del Sulcis ha ospitato due competizioni boccistiche che hanno animato il panorama sportivo regionale, attirando atleti da tutta la regione. Sabato 28 marzo protagonista il settore paralimpico DIR con la 3a edizione del Torneo “Sbocciando con gli Equilibristi”, organizzata dalla A.S.D. Equilibristi di San Giovanni Suergiu e diretta da Alessandra Cossu, arbitro AIAB Cagliari.

Per la categoria mista A-B-C21, si è classificata al primo posto la coppia composta da Porcu Andreano e Maria Simonetta Piga, secondi classificati Paolo Cocco e Marcello Manca e al terzo posto Davide Follesa e Mirko Tuveri, tutte formazioni della ASD Arcobaleno Gonnesa.

Per la categoria C, primo posto per la coppia Alberto Camedda e Beniamino Conte della SOMS di Oristano, secondo posto per Augusto Loru e Manolo Manca della società ASD Arcobaleno di Gonnesa, mentre al terzo posto si è piazzata un’altra coppia della SOMS di Oristano composta dai gemelli Paolo e Pietro Carta.

Domenica 29 marzo, spazio al 3° Trofeo Città delle Miniere, organizzato dalla ASD Comunale Carbonia e diretto da Michele Alastra, arbitro regionale AIAB Cagliari.

La vittoria è andata alla coppia sarda formata da Roberto Moi e Nicolas Mereu, atleti della Marino Boville di Roma, secondo posto per Giancarlo Garau e il giovanissimo under 18 Gianluca Paderi della ASD Serramananna, mentre al terzo posto si è piazzata la coppia delle ACLI di Sestu, Roberto Massa e Michele Loi. A seguire, in quarta posizione, la formazione della ASD Assemini formata da Salvatore Lecca e Pier Francesco Porcu, quinta e sesta posizione per due coppie del Sacro Cuore Sassari, rispettivamente Davide Pusceddu con Carlo Sanfilippo e Mario Fabrotti con il giovanissimo under 15 Matteo Gavino Spanu, settima la coppia della SOMS Oristano, Luca Piras e Roberto Peddis, ottavo posto per Giuseppe Macrì e Stefano Piccioni della ASD Bacu Abis, nona posizione la coppia di casa Efisio Saiu e Fabrizio Saiu.

Entrambe le cerimonie di premiazione hanno visto la presenza del presidente del Comitato regionale FIB Sardegna, Gianluca Lilliu. «La gara che ha visto protagonisti gli atleti paralimpici rappresentano la parte più autentica del nostro movimento, unisce competizione, inclusione e valori sportivi. Il settore DIR è una risorsa importante per le bocce sarde e giornate come questa dimostrano quanto il lavoro delle società e dei volontari sia prezioso per far crescere lo sport e renderlo davvero accessibile a tutti».

«Carbonia si è dimostrata all’altezza di ospitare due eventi di questa portata, che unisce le particolarità del territorio e l’attività agonistica. Complimenti ai dirigenti del Comunale Carbonia e in generale a tutti gli atleti che hanno reso straordinario questo weekend di sport.»