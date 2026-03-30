Volontari Plastic Free in azione sulla spiaggia di Plagemesu, a Gonnesa: 250 kg di rifiuti rimossi dalla spiaggia

Una giornata di impegno e determinazione quella vissuta sulla spiaggia di Plagemesu, a Gonnesa, nel Sulcis Iglesiente, dove i volontari di Plastic Free Onlus, coordinati dalla referente Nicole Murroni, sono intervenuti per un’attività di pulizia ambientale nonostante le condizioni meteo incerte. Presente anche il referente di Vallermosa, Alberto Garau.

Alla raccolta hanno partecipato 22 persone, affiancate anche da alcuni passanti che, incuriositi dall’iniziativa, si sono uniti spontaneamente al gruppo, contribuendo alle operazioni di pulizia.

Il bilancio dell’intervento è stato significativo: sono stati rimossi circa 250 chilogrammi di rifiuti, con una forte prevalenza di plastica. Tra i materiali raccolti, ha destato particolare preoccupazione la presenza diffusa di microplastiche, che hanno richiesto pazienza e attenzione da parte dei volontari per essere rimosse il più possibile.

Tra i rifiuti rinvenuti, numerose anche le buste di plastica trasparenti, particolarmente pericolose per la fauna marina, che spesso le scambia per cibo con conseguenze gravi per la sopravvivenza degli animali.

Le alte onde e il mare agitato non hanno scoraggiato i partecipanti, che hanno portato avanti l’attività con grande spirito di collaborazione, dimostrando come la volontà di prendersi cura dell’ambiente possa superare ogni difficoltà.

L’iniziativa ha evidenziato ancora una volta quanto sia urgente intervenire contro l’inquinamento da plastica, soprattutto nelle aree costiere, e quanto il contributo dei cittadini possa fare la differenza nella tutela del mare e del territorio.