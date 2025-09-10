E’ nata a Vallermosa la sezione n. 37 dei Cagliari Fan Club

La passione rossoblù ha una nuova casa. A Vallermosa è nata ufficialmente la sezione n. 37 dei Cagliari Fan Club. La notizia della nascita è stata ufficializzata sui social, dove l’annuncio ha raccolto subito entusiasmo e messaggi di sostegno da parte di tanti tifosi.

La sede scelta non è casuale: il Bar Su Tempiesu di via Vittorio Veneto, che già nel lontano 1989, con un’altra gestione e sotto un altro nome, aveva ospitato la nascita del primo “Cagliari Club Vallermosa”. Un ritorno alle origini che rende ancora più significativo questo nuovo percorso.

La proposta della costituzione di un club di tifosi è arrivata da “VallermosAttiva”, progetto di cittadinanza attiva ideato dal giornalista cagliaritano Alberto Garau, di casa a Vallermosa dal 2021. A guidare la sezione sarà Stefano Secci, affiancato da Andrea Vincis, Elisabetta Melis, Grazia Chessa e dallo stesso Garau.

Con Vallermosa, le sezioni dei Cagliari Fan Club raggiungono quota 37 sezioni ufficiali, presenti non solo in Sardegna e in Italia, ma anche all’estero: dalla Tanzania al Benin, fino all’Inghilterra e all’Irlanda. Un ponte globale che conferma come il Cagliari sappia unire cuori e comunità oltre ogni confine.

Il bar tornerà dunque a essere un luogo di incontro e condivisione: partite in tv, esposizioni di cimeli, serate a tema, ma anche trasferte organizzate per seguire la squadra dal vivo. Non mancheranno attività culturali e sociali, pensate per trasformare il tifo in una risorsa a beneficio di tutto il territorio.

Il club punterà molto anche su giovani e famiglie. L’obiettivo è unire le generazioni, facendo dialogare la memoria storica di chi ha vissuto l’epopea di Gigi Riva con l’entusiasmo delle nuove leve.

Le adesioni al Cagliari Fan Club Vallermosa si raccolgono direttamente presso il Bar Su Tempiesu di via Vittorio Veneto.