Tre liste in campo per le elezioni provinciali del 29 settembre, solo una presenta un candidato alla presidenza: Mauro Usai

Tre liste di candidati alla carica di consigliere e un solo candidato alla carica di presidente per le elezioni della provincia del Sulcis Iglesiente in programma il prossimo 29 settembre. Sono scaduti alle 12.00 i termini per la presentazione delle liste, senza sorprese.

Per la carica di presidente c’è in campo solo il sindaco di Iglesias Mauro Usai, alla testa di una “lista unitaria” scaturita dall’accordo sottoscritto dai sindaci di 22 dei 24 Comuni del Sulcis Iglesiente, denominata “Mauro Usai Presidente”. Al suo fianco 10 candidati alla carica di consigliere comunale, tra i quali ci sono 6 sindaci guidati (sorpresa della vigilia) dal sindaco di Carbonia Pietro Morittu, e 4 consiglieri comunali.

Le altre due liste presentate, “Contro Vento” e “Noi per il Sulcis Iglesiente”, non sono collegate ad un candidato alla carica di presidente. La prima è espressione di sindaci e consiglieri comunali di area centro destra (9), con capolista la sindaca del comune di Villamassargia Debora Porrà. La seconda è stata presentata da quattro partiti del cosiddetto “Campo largo” creato in occasione delle elezioni regionali, ed è composta da 7 consiglieri comunali di diversi Comuni.

Lista “Mauro Usai Presidente”

Pietro Morittu, sindaco del comune di Carbonia

Gianluigi Loru, sindaco del comune di Perdaxius

Isangela Mascia, sindaca del comune di Domusnovas

Elvira Usai, sindaca del comune di San Giovanni Suergiu

Sasha Sais, sindaco del comune di Musei

Romeo Ghilleri, sindaco del comune di Nuxis

Betti Collu, consigliera comunale di Gonnesa

Daniela Massa, consigliera comunale di Sant’Antioco

Luigi Bacchis, consigliere comunale di Domusnovas

Pierangelo Rombi, consigliere comunale di Carloforte

Lista “Noi per il Sulcis Iglesiente”

Eleonora Atzei, consigliera comunale di Piscinas

Mario Cocco, consigliere comunale di San Giovanni Suergiu

Alberto Fois, consigliere comunale di Sant’Antioco

Gianluca Lai, capogruppo del Movimento 5 Stelle nel Consiglio comunale di Carbonia

Sandro Mereu, capogruppo di Sinistra Futura nel Consiglio comunale di Carbonia

Alice Pisano, consigliera comunale di Masainas

Barbara Pischedda, consigliera comunale di Carbonia

Lista “Contro Vento”

Debora Porrà, sindaca del comune di Villamassargia

Giacomo Bachis, consigliere comunale di Piscinas

Daniela Garau, consigliera comunale di Carbonia

Federico Fantinel, presidente del Consiglio comunale di Carbonia

Alessia Cadoni, consigliera comunale di Carbonia

Valerio Lecca, consigliere comunale di Sant’Anna Arresi

Arianna Porcu, consigliera comunale di Villamassargia

Doriano Pisano, consigliere comunale di Musei

Armando Linzas, consigliere comunale di Sant’Anna Arresi