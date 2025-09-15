15 September, 2025
MENU
mobile-logo
HomeSocialeLa bandiera della pace sul Municipio: la proposta di VallermosAttiva
Sociale

La bandiera della pace sul Municipio: la proposta di VallermosAttiva

0
143Views
Esporre la bandiera della pace sul Municipio di Vallermosa. È la proposta avanzata da Alberto Garau, ideatore del progetto di cittadinanza attiva “VallermosAttiva”, che nella giornata di ieri ha inviato all’amministrazione comunale una richiesta formale tramite pec.
L’iniziativa mira a lanciare un segnale simbolico ma forte in un periodo storico attraversato da guerre e tensioni internazionali. L’idea è quella di collocare la bandiera in un punto visibile dell’edificio municipale, come gesto di unità e adesione ai valori universali di pace, solidarietà e convivenza civile.
«VallermosAttiva è un progetto apolitico e apartiticospiega Alberto Garaunato per raccogliere idee e proposte dei cittadini e trasformarle in azioni concrete. La bandiera della pace sul Municipio rappresenterebbe un segno semplice ma importante, capace di trasmettere il rifiuto della guerra e l’impegno della nostra comunità nei valori della pace.»
La richiesta è ora al vaglio dell’amministrazione comunale, che sarà chiamata a decidere sull’accoglimento della proposta.
POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Masainas celebra la
Dal 2 al 5 ottobre,

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Enti locali
E’ nata a Vall
Sport
A Vallermosa sta nas
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY