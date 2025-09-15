La bandiera della pace sul Municipio: la proposta di VallermosAttiva

Esporre la bandiera della pace sul Municipio di Vallermosa. È la proposta avanzata da Alberto Garau, ideatore del progetto di cittadinanza attiva “VallermosAttiva”, che nella giornata di ieri ha inviato all’amministrazione comunale una richiesta formale tramite pec.

L’iniziativa mira a lanciare un segnale simbolico ma forte in un periodo storico attraversato da guerre e tensioni internazionali. L’idea è quella di collocare la bandiera in un punto visibile dell’edificio municipale, come gesto di unità e adesione ai valori universali di pace, solidarietà e convivenza civile.

«VallermosAttiva è un progetto apolitico e apartitico – spiega Alberto Garau – nato per raccogliere idee e proposte dei cittadini e trasformarle in azioni concrete. La bandiera della pace sul Municipio rappresenterebbe un segno semplice ma importante, capace di trasmettere il rifiuto della guerra e l’impegno della nostra comunità nei valori della pace.»

La richiesta è ora al vaglio dell’amministrazione comunale, che sarà chiamata a decidere sull’accoglimento della proposta.