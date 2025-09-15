Masainas celebra la Madonna della Salute: cinque giornate di fede, tradizione e spettacolo dal 3 al 7 ottobre 2025

Masainas si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del Sulcis: la Festa della Madonna della Salute, in programma dal 3 al 7 ottobre 2025. Un evento che da oltre 30 anni rinnova una devozione secolare – le prime testimonianze risalgono al 1856 – e che oggi rappresenta un simbolo identitario per l’intero territorio.

La festa nasce come rito religioso legato al mondo agricolo e pastorale: l’invocazione alla Madonna della Salute è rivolta non solo alla protezione delle persone, ma anche al benessere degli animali, dei raccolti e della terra.

Il programma tra fede e tradizione popolare

Il cuore dell’evento resta il rito religioso con le due solenni processioni del Simulacro della Vergine, che percorreranno le vie del paese la domenica 5 e il lunedì 6 ottobre. Il simulacro, adornato di ori ex voto donati da fedeli e lavoratori, sarà accompagnato da numerosi pellegrini, gruppi folk provenienti da tutta la Sardegna e suonatori di launeddas, in un abbraccio collettivo di fede e tradizione. Accanto al rito sacro, un ricco calendario civile animerà Piazza Municipio con cinque serate di spettacoli musicali, culturali e folkloristici.

Tra gli appuntamenti più attesi:

– il concerto dei Nomadi, ospiti d’eccezione del gran finale, martedì 7 ottobre;

– lo spettacolo pirotecnico di lunedì 6 ottobre, subito dopo il rientro del simulacro, tra i momenti più suggestivi della festa;

– le immancabili “Is Paradas”, con degustazioni di piatti tipici del territorio come il maialetto e le anguille arrostite, preparati al momento dai cuochi locali.

Una festa che unisce spiritualità e comunità

La Festa della Madonna della Salute è oggi un evento che va oltre la dimensione religiosa: unisce fede, identità, enogastronomia e turismo, attirando ogni anno centinaia di pellegrini, turisti e visitatori. È una tradizione che continua a crescere, mantenendo salde le radici e aprendosi al futuro come vetrina del Sulcis.